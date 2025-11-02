Un camión se volcó sobre dos vehículos livianos en la avenida Panamericana Norte, en Quito

Un vehículo camión salió sobre dos vehículos pesados la tarde de este domingo 2 de noviembre del 2025.

Un camión se volcó sobre dos vehículos livianos en la avenida Panamericana Norte, en el sector del Vista Hermosa, la tarde de este domingo 2 de noviembre del 2025, confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Tres personas resultaron heridas debido al siniestro de tránsito y reciben atención prehospitalaria.

Bomberos de Pedro Moncayo y ambulancias de Panavial atienden la emergencia. En imágenes compartidas por los bomberos se observa que la plataforma del camión cayó sobre dos vehículos tipo SUV que se encontraban en la vía.

En la zona se registra fuerte congestión vehicular. La vía de ingreso a Malchinguí se encuentra cerrada mientras se atiende la emergencia.