La campaña ‘Dona con Corazón 2026’ busca reunir alimentos para familias que necesitan apoyo durante las fiestas de Navidad y, al mismo tiempo, contribuir a prevenir el trabajo infantil en la capital.

La iniciativa es impulsada por el Municipio de Quito, a través del Patronato San José, y cuenta con el apoyo de centros comerciales de la ciudad.

Los ciudadanos pueden donar alimentos no perecibles, siempre que estén en empaques cerrados, vigentes y aptos para el consumo. Entre los productos que se reciben están:

Arroz y fideos.

Harina y avena.

Atún y sardinas.

Granos secos.

Aceite.

Sal y azúcar.

Panela.

Antes de entregar los productos, verifica que los empaques estén sellados, que los alimentos no estén caducados y que se encuentren en buenas condiciones.

El objetivo es que las donaciones puedan llegar a los hogares y ser consumidas de forma segura.

¿Dónde entregar las donaciones y cuáles son los horarios?

El Patronato San José habilitó puntos de recolección en el norte, centro, sur y los valles de Quito.

Estos son los lugares y horarios para entregar los alimentos:

Puntos municipales: de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30

Bicentenario: Centro de Acopio del Parque Bicentenario, avenida Amazonas y pasaje Amazonas, junto al balcón de servicios.

Centro de Acopio del Parque Bicentenario, avenida Amazonas y pasaje Amazonas, junto al balcón de servicios. Centro: Planta Central del Patronato San José, calles Chile y Benalcázar.

Planta Central del Patronato San José, calles Chile y Benalcázar. Sur: Comedor San Bartolo, avenida Ajaví y Huigra.

Comedor San Bartolo, avenida Ajaví y Huigra. Valle de Los Chillos: Centro de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM), calle Gribaldo Miño y avenida Ilaló.

Centro de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM), calle Gribaldo Miño y avenida Ilaló. Tumbaco: CEAM Tumbaco, calles Francisco de Orellana O5-39 y González Suárez.

CEAM Tumbaco, calles Francisco de Orellana O5-39 y González Suárez. La Delicia: CEAM La Delicia, calle José de Soto, entre las avenidas De la Prensa y Piedras Negras.

También se habilitó el punto Guardianes de la Niñez La Carolina, dentro del parque La Carolina, en el parqueadero 6, avenida De los Shyris y pasaje Rumipamba.

Este centro recibe donaciones de martes a sábado, de 08:30 a 16:00.

Los centros comerciales también se suman a la campaña. Los puntos de recolección son:

Quicentro Norte , en las avenidas Naciones Unidas y 6 de Diciembre

, en las avenidas Naciones Unidas y 6 de Diciembre Quicentro Sur , en las avenidas Morán Valverde y Quitumbe Ñan

, en las avenidas Morán Valverde y Quitumbe Ñan Granados Plaza , en las avenidas De los Granados y 6 de Diciembre

, en las avenidas De los Granados y 6 de Diciembre Portal Shopping, en la avenida Simón Bolívar, Panamericana Norte y Capitán Giovanni Calles.

La información municipal señala que estos espacios reciben donaciones de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00, y que la recolección se realiza de 08:30 a 16:30.

La campaña también contempla acciones para prevenir el trabajo infantil durante Navidad y Fin de Año.