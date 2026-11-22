Navidad en Quito: conoce qué alimentos puedes donar y dónde están los puntos de recolección
La campaña municipal ‘Dona con Corazón 2026’ habilitó centros de acopio en distintos sectores de Quito para recibir alimentos no perecibles.
¿Qué alimentos se pueden donar en Quito por Navidad?
Quito Informa
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Actualizado:
22 nov 2026 - 07:00
La campaña ‘Dona con Corazón 2026’ busca reunir alimentos para familias que necesitan apoyo durante las fiestas de Navidad y, al mismo tiempo, contribuir a prevenir el trabajo infantil en la capital.
La iniciativa es impulsada por el Municipio de Quito, a través del Patronato San José, y cuenta con el apoyo de centros comerciales de la ciudad.
Los ciudadanos pueden donar alimentos no perecibles, siempre que estén en empaques cerrados, vigentes y aptos para el consumo. Entre los productos que se reciben están:
- Arroz y fideos.
- Harina y avena.
- Atún y sardinas.
- Granos secos.
- Aceite.
- Sal y azúcar.
- Panela.
Antes de entregar los productos, verifica que los empaques estén sellados, que los alimentos no estén caducados y que se encuentren en buenas condiciones.
El objetivo es que las donaciones puedan llegar a los hogares y ser consumidas de forma segura.
¿Dónde entregar las donaciones y cuáles son los horarios?
El Patronato San José habilitó puntos de recolección en el norte, centro, sur y los valles de Quito.
Estos son los lugares y horarios para entregar los alimentos:
Puntos municipales: de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30
- Bicentenario: Centro de Acopio del Parque Bicentenario, avenida Amazonas y pasaje Amazonas, junto al balcón de servicios.
- Centro: Planta Central del Patronato San José, calles Chile y Benalcázar.
- Sur: Comedor San Bartolo, avenida Ajaví y Huigra.
- Valle de Los Chillos: Centro de Experiencia del Adulto Mayor (CEAM), calle Gribaldo Miño y avenida Ilaló.
- Tumbaco: CEAM Tumbaco, calles Francisco de Orellana O5-39 y González Suárez.
- La Delicia: CEAM La Delicia, calle José de Soto, entre las avenidas De la Prensa y Piedras Negras.
También se habilitó el punto Guardianes de la Niñez La Carolina, dentro del parque La Carolina, en el parqueadero 6, avenida De los Shyris y pasaje Rumipamba.
Este centro recibe donaciones de martes a sábado, de 08:30 a 16:00.
Los centros comerciales también se suman a la campaña. Los puntos de recolección son:
- Quicentro Norte, en las avenidas Naciones Unidas y 6 de Diciembre
- Quicentro Sur, en las avenidas Morán Valverde y Quitumbe Ñan
- Granados Plaza, en las avenidas De los Granados y 6 de Diciembre
- Portal Shopping, en la avenida Simón Bolívar, Panamericana Norte y Capitán Giovanni Calles.
La información municipal señala que estos espacios reciben donaciones de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00, y que la recolección se realiza de 08:30 a 16:30.
La campaña también contempla acciones para prevenir el trabajo infantil durante Navidad y Fin de Año.
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