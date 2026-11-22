Un militar y los miembros de las Juntas receptoras del voto serán los encargados de custodiar el material electoral.

Las inundaciones podrían obligar a evacuar recintos electorales y suspender temporalmente la recepción de votos durante las elecciones seccionales y del Cpccs, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció un procedimiento para proteger a los ciudadanos, funcionarios y material electoral si las lluvias provocan una emergencia mientras se desarrolla la votación.

Siete recintos electorales continuaban con problemas de inundación hasta el martes 18 de noviembre, según informó José Cabrera, presidente del CNE, en una entrevista con Teleamazonas. La cifra representa una reducción frente a los 21 establecimientos afectados que se registraron durante el fin de semana anterior.

El organismo electoral mantiene bajo vigilancia los establecimientos expuestos a las lluvias y dispone de más de 2 500 espacios alternativos que podrían utilizarse si algún recinto queda inhabilitado.

Ante este escenario, el CNE puso a prueba un protocolo de emergencia para determinar cómo deberán actuar los funcionarios electorales, militares, policías y equipos de socorro si las lluvias impiden continuar con la recepción de votos.

El procedimiento contempla desde la evaluación de los riesgos y la evacuación de los ciudadanos hasta el traslado de las papeletas y demás documentos electorales a lugares seguros.

¿Qué pasará si un recinto electoral se inunda durante las votaciones?

La decisión de evacuar un establecimiento no será automática. Primero deberá determinarse si la acumulación de agua representa un riesgo para las personas o impide el funcionamiento de las juntas receptoras del voto.

Para ello, se conformará un puesto de mando unificado integrado por tres responsables:

El coordinador del recinto electoral.

Un oficial de las Fuerzas Armadas.

Un representante de la Policía Nacional.

Este equipo evaluará la emergencia y determinará si corresponde interrumpir temporalmente la recepción de votos y ordenar la salida de las personas.

Si se dispone la evacuación, la Policía Nacional será la encargada de dirigir a los electores hacia las salidas y rutas de seguridad previamente establecidas, en coordinación con la unidad de gestión de riesgos del CNE.

Los ciudadanos deberán seguir las instrucciones del personal de seguridad para abandonar las instalaciones de forma ordenada.

¿Qué ocurrirá con las papeletas y las urnas durante una evacuación?

Mientras la Policía dirige la salida de los ciudadanos, los miembros de las juntas receptoras del voto deberán asegurar los documentos y materiales utilizados durante la jornada.

Esta tarea se realizará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, responsables de la seguridad del material electoral.

Una vez protegidos los documentos, un militar dispondrá su traslado a un punto seguro previamente identificado, donde permanecerán bajo custodia mientras se reciben nuevas instrucciones.

El procedimiento busca evitar que las urnas, papeletas y actas resulten afectadas por el agua o queden expuestas durante la emergencia.

En paralelo, el Cuerpo de Bomberos intervendrá para retirar el agua acumulada y atender las condiciones que hayan provocado la emergencia.

¿Se reanudarán las votaciones después de una inundación?

La evacuación no implica necesariamente la cancelación definitiva de las votaciones en el recinto afectado.

Una vez controlada la emergencia, los responsables deberán realizar una nueva inspección para determinar si el establecimiento ofrece condiciones seguras para los electores y el personal electoral.

Solo después de esa evaluación podrá definirse si es posible retomar la recepción de votos.

El CNE también contempla la utilización de recintos de contingencia cuando las condiciones impidan utilizar los establecimientos originalmente habilitados.