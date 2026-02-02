Ocho paradas del Trolebús y la Ecovía estarán cerradas hasta el 9 de febrero de 2026

Cinco paradas del Trolebús y tres de la Ecovía estarán tempralmente suspendidas en Quito

La Empresa de Transporte de Pasajeros informó que ocho paradas del Trolebús y Ecovía estarán temporalmente suspendidas tanto en el norte como en el sur de Quito.

Desde el domingo 1 y sábado 7 de febrero del 2026, esa entidad municipal implementarán nuevos equipos de cobro en cinco paradas del Trolebús, mientras que del lunes 2 al lunes 9 de febrero serán intervenidos tres andenes de la Ecovía.

En esas fechas serán los cierres, por lo tanto Pasajeros Quito recomienda tomar en cuenta el siguiente cronograma de cierres y paradas alternas:

Cierre de las paradas del Trolebús

Cierre temporal de las paradas del Trolebus Quito Informa

Cierre de las paradas de la Ecovía

Cierre temporal de las paradas de la Ecovía Quito Informa

El Municipio de Quito recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus desplazamientos. Además de utilizar las paradas alternas para movilizarse mientras duren los cierres.

"Los trabajos de modernización buscan ofrecer a las y los usuarios una infraestructura de transporte público más moderna, accesible y cómoda", señaló la entidad.