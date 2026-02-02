Ocho paradas del Trolebús y la Ecovía estarán cerradas hasta el 9 de febrero de 2026
La Empresa de Transporte de Pasajeros informó que se implementarán nuevos equipos de cobro en ocho paradas del Trolebús y Ecovía.
Cinco paradas del Trolebús y tres de la Ecovía estarán tempralmente suspendidas en Quito
02 feb 2026 - 07:03
La Empresa de Transporte de Pasajeros informó que ocho paradas del Trolebús y Ecovía estarán temporalmente suspendidas tanto en el norte como en el sur de Quito.
Desde el domingo 1 y sábado 7 de febrero del 2026, esa entidad municipal implementarán nuevos equipos de cobro en cinco paradas del Trolebús, mientras que del lunes 2 al lunes 9 de febrero serán intervenidos tres andenes de la Ecovía.
En esas fechas serán los cierres, por lo tanto Pasajeros Quito recomienda tomar en cuenta el siguiente cronograma de cierres y paradas alternas:
Cierre de las paradas del Trolebús
Cierre de las paradas de la Ecovía
El Municipio de Quito recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus desplazamientos. Además de utilizar las paradas alternas para movilizarse mientras duren los cierres.
"Los trabajos de modernización buscan ofrecer a las y los usuarios una infraestructura de transporte público más moderna, accesible y cómoda", señaló la entidad.
