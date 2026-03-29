Un incendio afectó a un domicilio en Chillogallo, sur de Quito

Un incendio estructural se dio la mañana de este domingo 29 de marzo en el sector de Chillogallo, sur de Quito. No se reportaron heridos.

Un incendio estructural fue reportado al ECU 911 la mañana de este domingo 29 de marzo a las 06:47. El suceso se dio en el sector de Chillogallo, sur de Quito, en la intersección de las calles Zoila Naranjo y S34X.

La sala operativa del ECU 911 coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito y del COE Metropolitano. El flagelo afectó por completo a una vivienda de construcción mixta perjudicando a una familia.

Según el reporte oficial, los moradores lograron controlar inicialmente las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia. No se registraron personas heridas, mientras que la circulación vehicular en el sector ya se encuentra totalmente habilitada.

Incendio estructural se registra en una recicladora en Quito

Posteriormente, los bomberos ejecutaron labores de enfriamiento en los puntos calientes para evitar una posible reactivación del fuego. Esta acción permitió asegurar la estructura y reducir el riesgo de propagación a viviendas cercanas.

En la atención del incidente participaron 10 efectivos, junto con dos vehículos contraincendios y una unidad logística. El trabajo coordinado permitió estabilizar la situación en pocos minutos.

Además, las autoridades gestionaron la intervención de la Unidad de Investigación de Incendios para determinar las causas del siniestro.