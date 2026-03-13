Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Así funcionará el sistema integrado de recaudo del transporte municipal de Quito

Quito implementará el sistema integrado de recaudo para el transporte municipal desde el 1 de abril de 2026.

El Sistema Integrado de Recaudo arrancará el 1 de abril, según anunció Pabel Muñoz.

Municipio de Quito

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

13 mar 2026 - 11:00

Unirse a Whatsapp

El Municipio de Quito implementará desde el 1 e abril de 2026 el Sistema Integrado de Recaudo, una plataforma tecnológica que permitirá unificar el pago del transporte y facilitar el acceso de los usuarios a distintos sistemas de movilidad.

Los pasajeros podrán utilizar los mismos mecanismos de pago en el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía. Cada pasaje se pagará por separado pero con el mismo método.

El sistema permitirá ingresar a estos servicios con diferentes medios digitales o físicos, entre ellos la Tarjeta Ciudad, la cédula de identidad o códigos QR, que se vinculan a una cuenta personal del usuario para gestionar los viajes y recargar saldo.

De acuerdo con las autoridades el objetivo es agilizar el acceso al transporte público, reducir el uso de efectivo y mejorar el control del sistema, lo que también ayudaría a disminuir la evasión del pago de pasajes. 

Sin embargo, el proceso de integración será progresivo y la tarifa todavía no será integrada. Esa normativa aún no se ha aprobado para su puesta en marcha.

El Municipio capitalino apunta a la implementación completa del sistema de transporte público a través de un modelo de pago electrónico. 

Te puede interesar