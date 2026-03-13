Así funcionará el sistema integrado de recaudo del transporte municipal de Quito

El Municipio de Quito implementará desde el 1 e abril de 2026 el Sistema Integrado de Recaudo, una plataforma tecnológica que permitirá unificar el pago del transporte y facilitar el acceso de los usuarios a distintos sistemas de movilidad.

Los pasajeros podrán utilizar los mismos mecanismos de pago en el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía. Cada pasaje se pagará por separado pero con el mismo método.

El sistema permitirá ingresar a estos servicios con diferentes medios digitales o físicos, entre ellos la Tarjeta Ciudad, la cédula de identidad o códigos QR, que se vinculan a una cuenta personal del usuario para gestionar los viajes y recargar saldo.

De acuerdo con las autoridades el objetivo es agilizar el acceso al transporte público, reducir el uso de efectivo y mejorar el control del sistema, lo que también ayudaría a disminuir la evasión del pago de pasajes.

Sin embargo, el proceso de integración será progresivo y la tarifa todavía no será integrada. Esa normativa aún no se ha aprobado para su puesta en marcha.

El Municipio capitalino apunta a la implementación completa del sistema de transporte público a través de un modelo de pago electrónico.