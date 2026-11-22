Varios sectores del norte y centro de la ciudad reportan vías anegadas.

Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocaron acumulaciones de agua en al menos 21 sectores de Guayaquil durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026.

Según los reportes de la empresa municipal Segura EP, las primeras seis afectaciones se identificaron a las 04:30. Posteriormente, a las 05:35, se incorporaron otros 15 puntos con problemas de drenaje y acumulación de agua.

¿Qué sectores de Guayaquil resultaron afectados?

De acuerdo con los reportes municipales, las novedades se concentraron en los siguientes puntos:

Sur de Guayaquil: avenida 25 de Julio, en las intersecciones con la calle Napo, Raúl Clemente Huerta, calle 54B y Eje de la Marina

Guasmo Sur y Oeste: cooperativas Unión de Bananeros, Mariuxi Febres Cordero, Derecho de los Pobres y sectores de la avenida Don Bosco

cooperativas Unión de Bananeros, Mariuxi Febres Cordero, Derecho de los Pobres y sectores de la avenida Don Bosco Otros sectores del sur: Los Esteros, cooperativa Jambelí, avenida Domingo Comín y Roberto Serrano, y cooperativas Nueva Guayaquil, Santa Martha y 9 de Octubre

Los Esteros, cooperativa Jambelí, avenida Domingo Comín y Roberto Serrano, y cooperativas Nueva Guayaquil, Santa Martha y 9 de Octubre Norte y noroeste: Mucho Lote 2, en la avenida Narcisa de Jesús; Flor de Bastión, en la calle La Consolata; y Pascuales, en la cooperativa Cinco de Diciembre

También se reportaron acumulaciones en Limoncocha y primer callejón 26 N-O, la cooperativa Martha de Roldós y la avenida Manuela de Garaicoa de Calderón.

En el Guasmo Sur, las autoridades identificaron además la caída de un árbol en la cooperativa Derecho de los Pobres.

Equipos municipales atienden los sectores afectados

Segura EP informó que personal de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) e Interagua fue desplegado para atender los puntos con acumulación de agua.

Hasta el reporte de las primeras horas de este domingo, no se habían registrado colapsos estructurales, socavones ni deslizamientos relacionados con este episodio de lluvias, según el balance municipal.