Periodista se refugia de disparos durante cobertura de violencia en Sinaloa, México
Jesús Adrián Ibarra y su camarógrafo tuvieron que protegerse detrás de un vehículo mientras transmitían en vivo los enfrentamientos registrados tras la captura de un narcotraficante.
El periodista Jesús Adrián Ibarra se refugió detrás de un automóvil mientras reportaba en vivo una balacera en Guasave, Sinaloa.
Captura de pantalla.
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Actualizado:
22 nov 2026 - 16:44
Un periodista mexicano vivió momentos de tensión cuando una balacera interrumpió su transmisión en vivo la noche del viernes 20 de noviembre de 2026, en Guasave, municipio del estado de Sinaloa, al noroeste de México.
Se trata de Jesús Adrián Ibarra, corresponsal de Meganoticias Los Mochis, quien realizaba una cobertura sobre los hechos violentos registrados en la zona tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'.
Mientras informaba sobre los operativos de seguridad y el sobrevuelo de un helicóptero militar, comenzaron a escucharse detonaciones de armas cerca del lugar.
Periodista y camarógrafo buscaron refugio durante la transmisión
En las imágenes difundidas por Meganoticias se observa cómo el comunicador interrumpe momentáneamente su reporte al escuchar los disparos.
Ante el peligro, Ibarra y su camarógrafo se agacharon y buscaron protección detrás de un automóvil estacionado, mientras continuaban informando sobre lo que ocurría.
El episodio quedó registrado durante la transmisión y posteriormente fue difundido en redes sociales. Según los reportes, ambos integrantes del equipo periodístico salieron ilesos.
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