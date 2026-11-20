Solo 16 chivas tienen permiso en 2026 y la AMT alista controles desde el feriado

La operación de las chivas en Quito enfrenta demora en la entrega de permisos. En 2025, 126 unidades obtuvieron la autorización, pero hasta noviembre de 2026 la cifra llegó a 16.

Representantes de estas organizaciones aseguran que varios operadores siguen a la espera de la documentación para trabajar durante las fiestas de la capital.

David Buitrón, representante de una organización de chivas, señaló que han presentado solicitudes desde mayo y que todavía no consiguen los permisos.

Advirtió que esta situación podría favorecer la informalidad de vehículos y compañías que prestan el servicio sin contar con la autorización correspondiente.

Patricio Paredes, presidente de la Asociación de Chivas San Francisco de Quito, también mencionó retrasos relacionados con la entrega de permisos y la revisión vehicular.

Los representantes piden que el proceso avance para que las unidades puedan operar con sus documentos en regla.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) explicó que este año reforzó las inspecciones luego de los incidentes registrados en 2025, entre ellos el desprendimiento de una plataforma de carga y dos incendios.

Por esa razón, las revisiones incluyen el apoyo del Cuerpo de Bomberos, que verifica las conexiones eléctricas y las condiciones de seguridad de los vehículos.

Para solicitar el Permiso de Operación de Transporte Comercial Turístico Temporal, los interesados deben reunir los siguientes documentos:

Matrícula actualizada del vehículo.

del vehículo. Aprobación de la revisión técnica vehicular.

Papeleta de votación.

Cédula o pasaporte del solicitante.

del solicitante. Autorización para trabajar emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando corresponda.

emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando corresponda. Permiso de circulación anual vigente.

anual vigente. Licencia de conducir correspondiente al conductor.

correspondiente al conductor. Comprobante de pago del permiso para chivas.

del permiso para chivas. Certificado de autorización del automotor, emitido por el gerente de la operadora y legalizado ante notario, cuando la unidad pertenezca a una operadora.

Pasos para obtener el permiso de operación de una chiva

El trámite es presencial y está dirigido a personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, así como a entidades públicas y privadas.

Primer paso

El primer paso es reunir los requisitos y presentar la solicitud para obtener el permiso, dirigida al director de Registro y Administración Vehicular de la AMT.

Segundo paso

El segundo paso es acudir a las instalaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en el Centro de Matriculación Bicentenario, ubicado en Iturralde y avenida De la Prensa.

Allí se entrega la solicitud junto con los documentos requeridos.

Si el vehículo tiene modificaciones en el área de carga mediante plataformas para transportar pasajeros, se debe acudir previamente a la AMT para establecer su capacidad neta antes de la revisión técnica vehicular.

Tercer paso

El tercer paso consiste en la revisión de los documentos por parte de la AMT. Si se cumplen los requisitos establecidos, la entidad emite el permiso.

El trámite tiene un costo de 50 dólares, que se debe pagar en el Banco del Pacífico y registrar posteriormente en las ventanillas de Transporte Comercial de la Dirección de Registro y Administración Vehicular.

El tiempo previsto de entrega es de 15 días laborables.

Tiempo de vigencia del permiso

El permiso puede tener una vigencia de hasta seis meses, según el periodo solicitado.

La atención presencial se realiza de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30, en el Centro de Matriculación Bicentenario.

Para consultas, la AMT dispone de los teléfonos 1800-268-268 y (02) 3952-300, extensión 28581.

Controles previo a las fiestas

La AMT anunció que los controles para verificar los documentos y las rutas autorizadas comenzarán desde este feriado del 20 de noviembre.

En Quito existen tres polígonos de circulación para las chivas: dos en el norte y uno en el centro.

Las unidades deben respetar estos recorridos; si circulan sin los documentos habilitantes, podrán ser retenidas.