Las ofertas y compras de Black Friday mueven millones en la economía de Ecuador.

El Black Friday llega en un contexto de crecimiento de las ventas en Ecuador. Según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) recogidas en un análisis de mercado, las ventas nacionales reportadas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron USD 27 138 millones en octubre, un incremento interanual del 12,8%.

En ese mismo período, el sector comercial registró un crecimiento interanual del 17%, de acuerdo con los datos citados en el informe.

Un análisis de Frubis, unidad especializada en marketing y datos de Publicis Groupe, basado en Google Trends, identificó que la moda encabeza el interés relativo entre cuatro categorías examinadas.

¿Qué productos generan mayor interés en el Black Friday?

La moda registra el mayor índice de interés relativo, con 67,2 puntos, seguida de viajes, con 37,2, y tecnología, con 34,4. Los electrodomésticos presentan un índice de 6,4 puntos dentro del conjunto analizado.

Estas cifras reflejan el comportamiento de las búsquedas bajo la metodología utilizada en el estudio.

El estudio señala que el proceso de compra puede comenzar antes de que las tiendas publiquen sus promociones.

En moda, las búsquedas pueden pasar de tendencias generales a prendas y marcas específicas. En tecnología, la comparación se concentra en modelos, prestaciones y precios.

En viajes, las consultas incluyen destinos, fechas y tarifas, mientras que en electrodomésticos adquieren importancia características como capacidad, tecnología y consumo energético.

Este comportamiento representa un desafío para los establecimientos comerciales, que compiten no solamente mediante descuentos, sino también con información sobre productos, disponibilidad y condiciones de compra.

¿Qué motiva las compras durante el Black Friday?

El análisis identifica seis posibles motivaciones de los consumidores: ahorrar, adquirir un producto deseado, adelantar compras navideñas, darse un gusto, reemplazar artículos y aprovechar promociones puntuales.

Los buscadores permiten comparar productos y precios; las redes sociales facilitan el descubrimiento de ofertas; las aplicaciones de mensajería se utilizan para consultar disponibilidad y entregas; y los sitios de comercio electrónico permiten completar las transacciones.

La competencia durante el Black Friday no se limita al precio anunciado. La disponibilidad de inventario, los costos de entrega, los medios de pago y la información sobre las condiciones de las promociones también pueden influir en las decisiones de compra.

Para los negocios, estas jornadas representan una oportunidad de incrementar ventas, aunque los resultados dependerán de la demanda efectiva y de la capacidad para convertir el interés de los consumidores en transacciones.

El crecimiento comercial registrado en octubre tampoco garantiza que las ventas mantengan el mismo ritmo durante las jornadas de descuentos de noviembre.

¿Cómo consultar información crediticia segura antes de las compras de Black Friday?

Durante fechas de alto consumo como Black Friday, cuando aumentan las compras financiadas y las solicitudes de crédito, revisar previamente la situación crediticia puede ayudar a conocer créditos vigentes y tomar una decisión financiera con mayor información. Una de las herramientas para hacerlo es el reporte de crédito, que reúne información personal y financiera sobre las obligaciones y el comportamiento de pago de una persona.

La digitalización ha hecho más sencillo y rápido acceder a este reporte. Esa facilidad también hace necesario que la consulta se realice mediante canales confiables y procesos capaces de comprobar la identidad del titular, especialmente ante una creciente exposición a amenazas cibernéticas y delitos informáticos.

“La facilidad de acceso debe avanzar junto con la seguridad. Cuando una persona consulta información crediticia detallada, la verificación de su identidad no es una traba burocrática, sino la primera línea de defensa para protegerla y reducir el riesgo de que sus datos sean entregados a terceros no autorizados”, señala Alicia Baldeón, Information Security Officer de Equifax Ecuador.