Según la Fiscalía, desde ese espacio se habrían organizado amenazas, intimidaciones y ataques

La Fiscalía ejecutó la madrugada de este viernes, 20 de noviembre del 2026, un operativo en Cuenca, provincia de Azuay, dentro de una investigación previa por presunto peculado relacionada con un troll center que habría sido financiado con recursos del Municipio de esa ciudad, durante la administración de un exalcalde.

Según el Ministerio Público, desde esta presunta estructura se habrían difundido amenazas, intimidaciones, campañas de hostigamiento y ataques contra ciudadanos.

Tres allanamientos y dos personas detenidas

Durante el operativo se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en distintos puntos de Cuenca.

Como parte de las diligencias, dos personas fueron detenidas para garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos.

Entre los indicios recabados constan teléfonos celulares, que serán analizados dentro de la investigación.

La Fiscalía no detalló las identidades de los detenidos ni el contenido de los dispositivos.

El caso se encuentra en fase de investigación previa por presunto peculado.

El desarrollo de las investigaciones deberá establecer si existió uso irregular de recursos municipales, quiénes habrían participado y cuál habría sido el alcance de las actividades atribuidas al supuesto troll center.