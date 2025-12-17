La presencia de un perrito en las rieles del Metro de Quito paralizó la operación este miércoles 17

Perrito en las rieles del Metro de Quito paraliza la operación

El Metro de Quito se pronunció tras la presencia de fauna urbana en el interior de una de sus estaciones que paralizó la operación en toda la línea férrea.

El suceso se registró la mañana de este miércoles 17 de diciembre del 2025, y usuarios vivieron atónitos la experiencia.

Un perrito se coló a la rieles del metro y puso a los miembros de seguridad y operaciones a perseguirlo en el intento de ser atrapado.

La operación del Metro tanto en sentido sur-norte y norte-sur fue detenida hasta atrapar al can.

Usuarios de redes sociales grabaron el momento y le dieron un tono jocoso al suceso.

Por su parte el Metro de Quito señaló que su contingente humano trabaja para normalizar el servicio lo antes posible.