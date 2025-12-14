Pareja de 'recién casados' decide usar el Metro de Quito y se vuelven furor en redes

Pareja de 'recién casados' en el Metro de Quito

Un video que muestra a una supuesta pareja de recién casados se difundió rápidamente en redes sociales por ser una escena nada común en Quito.

Una mujer vestida con traje de novia y un hombre con un terno negro, aparentemente recién casados, decidieron usar el sistema Metro de Quito para regresar a su hogar.

El clip que se graba desde el otro andén de la estación registra a la pareja entrar al tren del Metro ante la mirada de otros pasajeros del sistema.

Los comentarios de usuarios en redes sociales han celebrado el momento por destacar la sencillez del acto.