Niño con graves heridas en el rostro tras el ataque de un perro abandonado en San Roque

El feroz ataque de un perro abandonado contra un menor de edad se registró en el barrio de San Roque, en el centro de Quito, el pasado de marzo.

Un perro dejó graves heridas en el rostro de un niño según reportaron técnicos de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y el ECU 911 que atendieron la emergencia.

Durante la inspección se verificó que los caninos no tenían tutor responsable en el momento del ataque.

Según se supo los perros fueron abandonados en un predio por parte de inquilinos que abandonaron la vivienda hacía ya meses atrás. La propietaria de la casa, junto a los vecinos, les habrían dado alimentos por solidaridad, sin ejercer la tenencia de los animales.

El ataque ocurrió cuando el menor ingresó al patio donde se encontraban los perros. Ante la ausencia de un tutor responsable los animales fueron retirados por agentes de la UBA y trasladados a un Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (Cavrat) para su valoración clínica y etológica.

¿Qué hacer en caso de mordedura?

Las pdersonas que han sido víctima de la mordura de un perro o han presenciado el ataque de uno hacia otra persona pueden actuar y denunciar de la siguiente manera:

Llame al ECU 911 para recibir atención inmediata

Guarde evidencias: fotografías de la herida, del animal y del lugar

Identificar al tutor responsable, si es posible.

Además, puede denunciar el caso en la UBA a través de: https://bienestaranimal.quito.gob.ec/ adjuntando informe médico, receta y facturas de gastos.

Durante el año 2025, la UBA atendió 616 casos de mordeduras, y en lo que va de 2026 se registran 96 atenciones.