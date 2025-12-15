Bus en contra vía casi ocasiona una tragedia con un peatón en la av. Real Audiencia en Quito

La mañana de este lunes 15 de diciembre se difundió un video de un bus de transporte urbano que estuvo a punto de ocasionar una tragedia en el norte de Quito.

El suceso se registró en la av. Real Audiencia y Capitán Alfonso Yépez cuando un bus invade el carril contrario a toda marcha para rebasar a los autos livianos que se encontraban en la intersección a la espera del cambio del semáforo a verde.

En el video se observa como un peatón intenta cruzar la calle mirando el carril contrario sin percatarse que el bus ingresa a toda marcha en contra vía y golpea al hombre hasta mandarlo al suelo.

La reacción paralizante del peatón evitó que el bus lo impactara frontalmente y ocasionara un siniestro de mayor gravedad.

Tras el impacto el hombre se pone de pie e increpa al chofer del bus que detiene la marcha tras el siniestro y a propósito de que el semáforo no cambiaba a luz verde.

El conductor del bus con Registro Municipal 1049 de la compañía Águila Dorada no se baja ni a constatar el estado del hombre que resignado se retira del lugar y el bus emprende la marcha.

Las autoridades de tránsito no se han pronunciado tras este siniestro.