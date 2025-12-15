Bus en contra vía casi ocasiona una tragedia con un peatón en la av. Real Audiencia en Quito
El suceso se registró en la av. Real Audiencia y Capitán Alfonso Yépez cuando un bus invade el carril contrario a toda marcha.
Siniestro en Quito casi termina en tragedia para un peatón
15 dic 2025 - 13:26
La mañana de este lunes 15 de diciembre se difundió un video de un bus de transporte urbano que estuvo a punto de ocasionar una tragedia en el norte de Quito.
El suceso se registró en la av. Real Audiencia y Capitán Alfonso Yépez cuando un bus invade el carril contrario a toda marcha para rebasar a los autos livianos que se encontraban en la intersección a la espera del cambio del semáforo a verde.
En el video se observa como un peatón intenta cruzar la calle mirando el carril contrario sin percatarse que el bus ingresa a toda marcha en contra vía y golpea al hombre hasta mandarlo al suelo.
La reacción paralizante del peatón evitó que el bus lo impactara frontalmente y ocasionara un siniestro de mayor gravedad.
Tras el impacto el hombre se pone de pie e increpa al chofer del bus que detiene la marcha tras el siniestro y a propósito de que el semáforo no cambiaba a luz verde.
El conductor del bus con Registro Municipal 1049 de la compañía Águila Dorada no se baja ni a constatar el estado del hombre que resignado se retira del lugar y el bus emprende la marcha.
Las autoridades de tránsito no se han pronunciado tras este siniestro.
