Un vehículo volcado tras choque en el norte de Quito

Dos vehículos chocaron aparatosamente en el sector de Las Casas.

Dos vehículos chocaron en el sector de Las Casas la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió a atender la emergencia.

Uno de los automóviles terminó volcado sobre la vía. Mientras que los paramédicos atienden a dos personas que resultaron heridas.

El siniestro ocurrió en las calles Antonio de Ulloa y Bartolomé de Las Casas, alrededor de las 05:30. Moradores de la zona reportaron que las personas de uno de estos vehículos estaban ingiriendo alcohol.

El segundo vehículo quedó en la esquina contra una estructura. Mientras que el automóvil de color negro quedó volcado.

El conductor del automóvil volcado huyó del lugar, a pesar de que uno de sus acompañantes estaba herido al interior del vehículo.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas, como la avenida América y 10 de Agosto, en sentido norte - sur.