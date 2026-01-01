Una persona falleció en un siniestro de tránsito en Quito este jueves 1 de enero de 2026

Un taxi y una moto se chocaron en el norte de Quito, este jueves 1 de enero de 2025

Un siniestro de tránsito ocurrió, este jueves 1 de enero de 2026, en el sector San Carlos, al norte de Quito. Una persona falleció.

La emergencia vial se registró en la av. Occidental. Específicamente en la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, a la altura de la Jefatura de Tránsito.

Según información preliminar, el accidente involucró a una motocicleta y un taxi. Tras el impacto, el conductor de la moto quedó atrapado debajo del vehículo, lo que obligó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Personal de este organismo de socorro logró liberar al motociclista, sin embargo, paramédicos confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. La víctima era un joven de 24 años.

Al sitio del siniestro acudieron unidades de la Policía Nacional, para realizar el procedimiento médico legal y levantar el cuerpo. Aún se desconocen las causas del accidente.