Dos personas fueron asesinadas en Urdesa Norte la mañana de este jueves 6 de febrero

La vía en Urdesa Norte se cerró debido a un procedimiento policial que desarrolla la Policía Nacional.

Un doble asesinato se registró en Urdesa Norte, en Guayaquil, la mañana de este jueves 5 de febrero del 2026. El crimen ocurrió frente a una empresa de seguridad cuando las víctimas llegaban a las instalaciones de la compañía.

Imágenes en redes sociales muestran que una de las víctimas quedó al interior de su vehículo, mientras que el otro quedó tendido en el suelo, a pocos metros del ataque.

Según los moradores del sector, ambas víctimas serían guardias de seguridad que llegaban para cumplir con sus labores. Los hombres armados llegaron en motos y abrieron fuego a quemarropa.

Tras el hecho violento, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) realizó el cierre de la bajada del Puente de la Unidad Nacional, en el conector hacia la avenida Benjamín Rosales.

Personal de Criminalística de la Policía Nacional llegó al lugar para levantar los cuerpos y recabar indicios que permitan identificar a los responsables del doble crimen.