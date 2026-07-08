Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Bus de transporte público se vuelca hacia el río Ambato; hay varios heridos

Un siniestro de tránsito se registró en el sector del Complejo Recreacional Socavón, en Ambato, según informó el ECU 911.

Un bus de pasajeros se volcó y quedó en una pendiente hacia el río Ambato.

ECU 911

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

08 jul 2026 - 16:03

Unirse a Whatsapp

Un siniestro de tránsito ocurrió la tarde de este 8 de julio de 2026. Un bus de transporte público se volcó hacia el río Ambato, en el sector del Complejo Recreacional Socavón, en el cantón Ambato.

La alerta fue recibida a través del ECU 911, a las 13:40. Personal de emergencia, como el Cuerpo de Bomberos de Ambato, se trasladó al lugar. 

  • Vehículo atropelló a una joven en el carril exclusivo de la Ecovía

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo terminó en una pendiente rodeada de vegetación, cerca del cauce del río. 

En imágenes difundidas por las autoridades se observa al autobús fuera de la vía, mientras bomberos y equipos de rescate realizan labores para atender y evacuar a los ocupantes.

El ECU 911 informó que este siniestro provocó que varias personas resulten heridas, aunque todavía no se ha precisado el número de afectados. 

Debido a las labores de rescate y atención, las calles aledañas al sector del Complejo Recreacional Socavón permanecen cerradas al tránsito vehicular. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas. 

Te puede interesar