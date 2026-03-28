Cuatro personas heridas por el colapso de una loza en Tumbaco

Una loza se vino abajo la mañana de este sábado 28 de marzo del 2026 en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito.

Cuatro personas resultaron heridas debido al colapso de una estructura en construcción la mañana de este sábado 28 de febrero del 2025. El accidente ocurrió en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito.

Los heridos recibieron valoración médica en el lugar, informó el Servicio Integrado de Emergencia ECU 911. 12 personas estaba en el sitio cuando la estructura, ubicada en las calles Rocafuerte y Guayaquil, se vino abajo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ministerio de Salud Pública, COE Metropolitano, Agencia Metropolitana de Control y la Agencia Metropolitana de Tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia.

La AMT restringió la circulación vehicular en el sector, mientras se realiza el retiro de los escombros y se analiza la situación en el lugar.