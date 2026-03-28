Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en la terminal terrestre de Azogues

El ataque armado en contra de tres mujeres se registró la noche de este viernes 27 de marzo de 2026, en la provincia de Cañar.

Tres mujeres fueron asesinadas a tiros en los exteriores de la terminal terrestre de Azogues. El ataque armado se registró la noche de este viernes 27 de marzo de 2026, en la provincia de Cañar, una región que no está incluida en el estado de excepción ni el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno Nacional.

Según medios locales, el hecho violento se registró en el área de parqueaderos de taxis de esta terminal interprovincial 'Segundo Serrano'.

Testigos indicaron que un sujeto armado disparó en contra de las tres mujeres, que estaban en un puesto de comidas y luego huyó.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue en medio de la conmoción de usuarios y moradores de la terminal terrestre de Azogues.

La Policía no entregó mayores detalles sobre el suceso. El Cuerpo de Bomberos se movilizó para socorrer a las víctimas, una de las cuales fue llevada a un hospital cercano pero minutos más tarde se confirmó su deceso.