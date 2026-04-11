Quito: Siniestro de tránsito en sector del parque La Carolina deja un herido
La persona afectada por el siniestro de tránsito recibió atención prehospitalaria.
Vehículo accidentado en el sector del parque La Carolina.
Cortesía
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Actualizada:
11 abr 2026 - 22:46
La noche del sábado 11 de abril se registró una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. República y Amazonas, sector La Carolina., al norte de Quito.
Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a una persona afectada por el impacto.
Según los reportes, la Av. Amazonas se encuentra parcialmente habilitada en sentido sur - norte, entre el Centro Comercial El Jardín y el parque La Carolina.
Las autoridades recuerdan conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito.
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