Quito se alista para el Festival de Mapping con una proyección de 500 000 visitantes

Quito alista una nueva edición del Festival de Mapping “Quito, Luz de América 2026”, un evento que del 7 al 9 de agosto convertirá al Centro Histórico y al parque La Alameda en escenarios de arte, tecnología y patrimonio mediante espectáculos de videomapping e instalaciones visuales.

Durante las tres jornadas, inmuebles de la ciudad serán intervenidos con proyecciones audiovisuales. Entre ellos constan la iglesia de San Francisco, el Teatro Nacional Sucre, la Basílica del Voto Nacional, la iglesia de Santo Domingo y el Observatorio Astronómico.

La programación incluirá una cascada flotante sobre la laguna de La Alameda, uno de los principales atractivos de esta edición.

El Festival busca atraer cerca de 500 000 personas

De acuerdo con la información municipal, la iniciativa busca beneficiar a sectores como hotelería, gastronomía, comercio, transporte y operadores turísticos, al incrementar el flujo de visitantes durante los días del evento.

Para este año, las autoridades estiman la llegada de cerca de 500 000 personas, con el objetivo de consolidar al Festival como una de las principales propuestas culturales y turísticas de la capital.

Los organizadores también informaron que los mapas, recomendaciones para los asistentes y la agenda completa estarán disponibles a través del portal oficial del festival.

Según el Municipio, en 2025, el festival reunió a 365 439 asistentes, lo que representó un crecimiento del 37 % en comparación con 2024.