Así será el nuevo Museo Nacional del Ecuador, en Quito

El proyecto japonés Living Strata | Estratos Vivos será el nuevo Museo del Ecuador.

'Estratos Vivos' es el proyecto ganador para el nuevo Museo Nacional del Ecuador, anunciado por el Gobierno la tarde del domingo 19 de julio de 2026.

La propuesta obtuvo 81,7 puntos y fue presentado por el equipo SANAA-A0-CPA-JHS.

De acuerdo con la propuesta ganadora, el edificio cuenta con un espacio abierto concebido como "un motor de transformación urbana".

El proyecto incluye corredores ecológicos integrados al parque La Carolina, en el norte de Quito.

El Museo Nacional del Ecuador se construirá en el lado sur del parque La Carolina, en el sector de La Pradera.

Estará ubicado sobre las avenidas Eloy Alfaro y De la República. A la par el Municipio de Quito planea construir un parque lineal que conecte al edificio con la calle San Salvador.

El poyecto 'Estratos Vivos' incluye formas horizontales que representan la estratificación del tiempo, con patios y vacíos verticales para conectar los niveles del edificio.

En el interior del museo se prevé incluir vacíos verticales que conectan diferentes niveles. Propuesta SANAA

En el MuNa habrá in espacio de exhibición contínua, patios, terrazas al aire libre con plantas andinas y jardines polinizadores.

Además, contará con bibliotecas, espacios de trabajo, oficinas, aulas, un restaurante panorámico y parqueaderos.

El edificio contará con parqueaderos, bibliotecas, oficinas y galerías permanentes. Propuesta SANAA

SANAA tiene dentro de su portafolio importantes proyectos como:

Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI, de Kanazawa, Japón .

. Sydney Modern, en Australia .

. Grace Farms, en Estados Unidos.

El Gobierno ecuatoriano cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares para el MuNa, que será una edificación de cerca de 36 000 metros cuadrados.

En este espacio se albergará alrededor de 1,4 millones de bienes culturales y patrimoniales que actualmente se encuentran en el museo de la Casa de la Cultura.