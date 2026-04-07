Quito presenta ¿Q+ve?, una 'app' para la salud mental de jóvenes

Jóvenes pueden acceder a recursos de salud mental a través de una 'app'. Imagen referencial.

El Municipio de Quito presentó este martes 7 de abril de 2026 la aplicación móvil ¿Q+ve? con la que busca cuidar la salud mental y el bienestar emocional de jóvenes de la capital.

La 'app' está dirigida a jóvenes y adolescentes de entre 14 y 25 años. Cuenta con cerca de 25 juegos, actividades interactivas y contenidos prácticos para reconocer emociones y nombrarlas.

Según el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, el aplicativo ofrece tres planes personalizados a los que se puede acceder comentando palabras claves:

​“Cometa” (leve)

“Balero” (moderado)

"Trompo" (alto)

La última opción, "Trompo", permite tener acceso a servicios de teleconsulta psicológica. "Para acceder a una especie de tratamiento temprano de manera telemática y que este pueda conectarle con citas en nuestros centros de salud", explicó el Alcalde.

Muñoz aseguró, según sus registros, que una de las principales causas de muerte en Quito en mujeres de entre 10 a 19 años es el suicidio, y la segunda en hombres en ese mismo grupo etario.

Pasos para descargar la aplicación

La 'app' es gratuita y está disponible para descargar en los sistemas operativos de Android y iOS. Así la puedes descargar: