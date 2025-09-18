Quito: caravana de protesta del trasporte escolar por subida del diésel y analizan paralización

Transportistas escolares, recorrieron el parque el Ejido y varios sectores del centro norte de la capital, como medida de protesta, por el retiro del subsidio al diésel por parte del Gobierno.

Los conductores del transporte escolar de Pichincha realizaron una caravana de protesta en el norte de Quito este jueves 18 de septiembre del 2025. Recorrieron las calles de la capital exigiendo que se revise el decreto que eliminó el subsidio al diésel anunciado por el Gobierno Nacional.

Hay malestar en los socios de las cooperativas porque las autoridades del Gobierno han buscado acercamientos y se planteado la entrega de compensaciones económicas con los diferentes gremios de la transportación excepto con el transporte estudiantil.

Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, es parte de las mesas de trabajo. Uno de los primeros requerimientos es que se cree una plataforma para la inscripción de los transportes comerciales, que corresponde a los expresos escolares.

Hay preocupación porque no se conocen los valores que recibirán ni desde cuando. Al momento las operadoras o las cooperativas tendrán que enviar la información de las unidades que forman parte de la flota. A partir de ello, se implementará la plataforma para los transportes comerciales.