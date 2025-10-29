Quito: cierre nocturno del puente de Gualo por obras viales desde el jueves 30 de octubre del 2025
La circulación vehicular estará restringida entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2025. El cierre vehicular será en horas de la noche.
El Municipio de Quito ejecutará obras viales en el puente de Gualo
29 oct 2025 - 14:29
El Municipio de Quito anunció que el puente vehicular de la avenida Simón Bolívar, en el sector Gualo, será intervenido. La circulación vehicular permanecerá cerrado durante las noches entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.
Esto debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecuta se ejecuta para reemplazar piezas esenciales que garantizan la estabilidad de las estructuras. Estas labores forman parte de una intervención que se extenderá hasta enero de 2026 e incluirá cuatro puentes vehiculares estratégicos de la ciudad.
Los cierres se realizarán en horario nocturno: de 21:00 a 05:30 para no afectar la movilidad diaria. El paso vehicular quedará habilitado con normalidad y en condiciones seguras. La intervención busca prevenir accidentes, prolongar la vida útil de los puentes y reforzar la seguridad vial.
Los cronogramas de cierre son los siguientes:
- Puente de la Av. Simón Bolívar, sector Gualo: del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2025.
- Puente de la Av. Simón Bolívar, sector Zámbiza – La Tola Alta: del 5 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.
- Puente del intercambiador Ruta Viva – Simón Bolívar (barrios Protección Itchimbía y Santa Rosa): del 13 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026.
- Paso elevado de la Av. República sobre la Av. 10 de Agosto y Av. Atahualpa – La Carolina: del 20 de octubre al 17 de noviembre de 2025.
