Quito: cierre nocturno del puente de Gualo por obras viales desde el jueves 30 de octubre del 2025

El Municipio de Quito ejecutará obras viales en el puente de Gualo

El Municipio de Quito anunció que el puente vehicular de la avenida Simón Bolívar, en el sector Gualo, será intervenido. La circulación vehicular permanecerá cerrado durante las noches entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

Esto debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecuta se ejecuta para reemplazar piezas esenciales que garantizan la estabilidad de las estructuras. Estas labores forman parte de una intervención que se extenderá hasta enero de 2026 e incluirá cuatro puentes vehiculares estratégicos de la ciudad.

Los cierres se realizarán en horario nocturno: de 21:00 a 05:30 para no afectar la movilidad diaria. El paso vehicular quedará habilitado con normalidad y en condiciones seguras. La intervención busca prevenir accidentes, prolongar la vida útil de los puentes y reforzar la seguridad vial.

Los cronogramas de cierre son los siguientes: