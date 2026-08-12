¿Cómo está la calidad del aire en Quito por los incendios forestales? 

Bomberos de Quito durante la intervención de incendios que afectan las zonas del norte de la ciudad.

La Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito mantiene un monitoreo permanente sobre la calidad del aire, la dispersión de humo y las condiciones meteorológicas en la ciudad.

Esto luego de que se registraron dos incendios forestales activos este miércoles 12 de agosto de 2026.

Las emergencias se ubican en el sector de Rayocucho (parroquia Calacalí) y en Tanlahua (parroquia San Antonio de Pichincha).

Ante la caída de ceniza, el olor a quemado y la presencia de humo en varios puntos del norte de la capital, las autoridades municipales desplegaron equipos médicos, de riesgos y de atención preventiva.

Incendios forestales en Quito: estado y zonas afectadas

De acuerdo con el informe oficial emitido a las 16:00 del 12 de agosto, la situación en los dos frentes de emergencia se distribuye de la siguiente manera:

Rayocucho (Calacalí):



No se identifica presencia directa de humo en los barrios adyacentes, aunque se sugiere verificar localmente la presencia de humo residual.

No se identifica presencia directa de humo en los barrios adyacentes, aunque se sugiere verificar localmente la presencia de humo residual. Tanlahua (San Antonio):



Se determinaron tres niveles de dispersión de humo e impacto poblacional:

​

Atención directa: Sector de Tanlahua.

​

Posible afectación (32 barrios):



Sectores prioritarios como Pululahua, Rumicucho, Caspigasi del Carmen, Sierra Nevada, Nieblí, Urbanización La Marca, San Bartolo y JEF Recaudaciones.

​

Vigilancia preventiva (54 barrios):



Incluye sectores como El Golán, Los Puentes, San Jorge, San Francisco y Pusuquí Chico Alto.Recomendaciones para proteger la salud ante el humo y la ceniza

Recomendaciones para proteger la salud

Frente a las alteraciones en las condiciones del aire, el Municipio de Quito recomienda a la ciudadanía adoptar las siguientes medidas de protección:

Uso de mascarilla y resguardo:



Mantener puertas y ventanas cerradas en viviendas y lugares de trabajo.

Mantener puertas y ventanas cerradas en viviendas y lugares de trabajo. Reducir la actividad física:



Evite hacer ejercicio o actividades de alta exigencia al aire libre.

Evite hacer ejercicio o actividades de alta exigencia al aire libre. Atención a grupos vulnerables:



Proteger prioritariamente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias previas.

Proteger prioritariamente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias previas. Protección animal:



Resguardar animales de compañía en interiores y alojar al ganado en establos o cobertizos, protegiendo su agua y alimento de la ceniza.

Resguardar animales de compañía en interiores y alojar al ganado en establos o cobertizos, protegiendo su agua y alimento de la ceniza. Precaución al conducir:



Se sugiere extremar cuidados en la Av. Manuel Córdova Galarza (tramos Pomasqui, Pusuquí y accesos a San José y Santa Clara).



En caso de reducción de visibilidad o humo, se recomienda cerrar las ventanas del vehículo y activar la recirculación interna del aire.

Informe de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito. Último informe de la Secretaría de Ambiente

Despliegue médico y prohibición de quemas

La Secretaría Metropolitana de Salud movilizó brigadas médicas y de enfermería a las parroquias de Calacalí y Pomasqui para brindar evaluaciones respiratorias, contención emocional y entrega de mascarillas.

Las autoridades reiteran a la población que las quemas a cielo abierto y de desechos están estrictamente prohibidas en todo el Distrito Metropolitano, ya que constituyen la causa principal de incendios forestales de gran magnitud.