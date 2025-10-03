Quito: equipo de rescate de Bomberos encontró a joven de 19 años en las faldas del Pasochoa

Bomberos de Quito rescató a un joven de 19 años en Pasochoa

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este viernes 3 de octubre del 2025 que tras recibir la alerta de un joven desaparecido desplegó el equipo de rescate de montaña para atender la emergencia. El joven, de 19 años, fue encontrado en las faldas del Pasochoa.

La atención fue inmediata. "Al llegar, lo encontramos en un terreno baldío, tenía signos de deshidratación y agotamiento físico. Le brindamos atención prehospitalaria de inmediato, proporcionándole líquidos, alimento y ropa seca, asegurando su bienestar.

Después de recibir la atención por parte de los Bomberos fue trasladado para que pueda reunirse con sus padres, reportó el Cuerpo de Bomberos.

La entidad recomendó que en actividades de montaña es recomendable llevar agua y usar ropa adecuada. También debe informar a alguien sobre tu ruta y el horario de regreso. La principal recomendación es iniciar el recorrido en la mañana.