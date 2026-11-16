El choque ocurrió a la altura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este lunes 16 de noviembre.

Dos personas resultaron heridas en un siniestro de tránsito registrado la tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026 en las avenidas Patria y 6 de Diciembre, en el sector de El Ejido, en el centro-norte de Quito.

Según información del ECU 911, la alerta ingresó a las 13:47. Un ciudadano reportó el choque entre una motocicleta y un automóvil, frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).

Desde la central de emergencias se coordinó el despacho de una unidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) y otra del Cuerpo de Bomberos de Quito.

El personal de emergencia reportó que dos personas resultaron heridas a causa del impacto. Sin embargo, todavía no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Siniestro afecta la circulación de la Ecovía en Quito

Debido a las labores de atención de la emergencia, se reportó el cierre de dos carriles de la avenida 6 de Diciembre, en sentido norte-sur:

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternativas y circular con precaución por el sector.

Hasta el último reporte del ECU 911, no se había informado sobre la reapertura de los carriles afectados ni sobre posibles desvíos de las unidades de la Ecovía.