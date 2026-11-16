Una cafetería del sector de El Ejido, en Quito, fue clausurada tras un operativo en el que se encontraron 48 hombres semidesnudos.

Una cafetería ubicada en el sector de El Ejido, en el centro de Quito, fue clausurada tras descubrirse que presuntamente funcionaba como un lugar para encuentros sexuales clandestinos.

Durante la intervención, las autoridades encontraron a 48 hombres semidesnudos, además de sustancias inhalantes, preservativos usados y lubricantes. El procedimiento fue informado este lunes 16 de noviembre de 2026.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento por el presunto uso indebido de sus permisos municipales, mientras que la Policía Nacional aprehendió al propietario por el hallazgo de sustancias sujetas a fiscalización.

¿Cómo descubrieron lo que ocurría en la cafetería?

Funcionarios del Puesto de Mando Operativo (PMO) Bulevar 24 de Mayo realizaban un patrullaje cuando observaron movimientos inusuales en el establecimiento.

Varias personas ingresaban por una puerta enrollable que permanecía levantada apenas hasta la mitad. Además, desde el interior se escuchaba música a alto volumen.

Estas circunstancias motivaron una inspección del local. Al ingresar, los funcionarios encontraron a una persona que cobraba por el acceso y constataron que el establecimiento no funcionaba únicamente como cafetería.

Según el reporte municipal, en el sitio presuntamente se ofrecían encuentros sexuales entre los asistentes.

Tres habitaciones con camas y sustancias inhalantes

En el segundo piso del establecimiento, los agentes localizaron tres habitaciones acondicionadas con camas.

Durante la inspección también hallaron varios frascos de 'popper', una sustancia inhalante, junto con preservativos usados y lubricantes.

Ante estos hallazgos, el personal municipal solicitó la intervención de la Policía Nacional. De acuerdo con la información difundida por el Municipio, los uniformados identificaron sustancias que consideraron sujetas a fiscalización y aprehendieron al propietario del negocio.

Hasta el momento, no se han precisado los cargos que podrían formularse contra el hombre ni se ha informado de detenciones entre los asistentes.

Cafetería podría recibir una multa de USD 1 928

La Agencia Metropolitana de Control inició un procedimiento sancionador por el presunto uso indebido de los permisos municipales, debido a que el establecimiento realizaba actividades distintas a las autorizadas.

La infracción podría derivar en una multa de hasta cuatro salarios básicos unificados, equivalentes a USD 1 928 en 2026.

La sanción definitiva dependerá del procedimiento administrativo. La clausura del local y la investigación sobre las sustancias halladas corresponden a actuaciones distintas de las autoridades municipales y policiales.