Liga de Quito e Independiente van por la gloria en los cuartos de la Copa Libertadores 2026

03 de agosto del 2026 Encuentro entre Liga de Quito vs Delfín en el estadio Rodrigo Paz.

El fútbol ecuatoriano vuelve a posicionarse en el plano principal del continente con la clasificación de Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Ambas escuadras representarán al país en dos llaves de máxima exigencia frente a potencias del fútbol brasileño, buscando sellar su paso a las semifinales en una fase decisiva que se disputará en septiembre.

La escuadra albense selló su boleto tras superar una dura eliminatoria de octavos de final ante Mirassol de Brasil. En la rueda de cuartos de final, Liga de Quito se medirá contra Palmeiras.

El partido de ida se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 17:00 (hora de Ecuador) en el Allianz Parque de São Paulo, mientras que la revancha en la capital ecuatoriana tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre a las 17:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Cuartos de Final - CONMEBOL Libertadores 2026 CONMEBOL Libertadores 2026 Fixture Oficial - Cuartos de Final (Hora de Ecuador) 📌 Partidos de Ida 🇧🇷 Fluminense VS 🇦🇷 Platense 17:00 ECT 📍 Est. Maracaná (Río de Janeiro) 🇧🇷 Palmeiras VS 🇪🇨 Liga de Quito 17:00 ECT 📍 Allianz Parque (São Paulo) 🇦🇷 Estudiantes de La Plata VS 🇧🇷 Corinthians 19:30 ECT 📍 Est. UNO (La Plata) 🇪🇨 Independiente del Valle VS 🇧🇷 Flamengo 19:30 ECT 📍 Est. Banco Guayaquil (Quito) 🔄 Partidos de Vuelta 🇦🇷 Platense VS 🇧🇷 Fluminense 17:00 ECT 📍 Est. Ciudad de Vicente López 🇪🇨 Liga de Quito VS 🇧🇷 Palmeiras 17:00 ECT 📍 Est. Rodrigo Paz Delgado (Quito) 🇧🇷 Corinthians VS 🇦🇷 Estudiantes de La Plata 19:30 ECT 📍 Neo Química Arena (São Paulo) 🇧🇷 Flamengo VS 🇪🇨 Independiente del Valle 19:30 ECT 📍 Est. Maracaná (Río de Janeiro)

Por su parte, Independiente del Valle ratificó su gran momento internacional al derrotar con autoridad a Deportes Tolima con un marcador global de 4-1 en los octavos de final. El conjunto 'Negriazul' se medirá en cuartos frente a Flamengo.

La serie arrancará en territorio ecuatoriano el jueves 10 de septiembre a las 19:30 en la Ciudad Deportiva IDV, dejando la definición programada para el jueves 17 de septiembre a las 19:30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El panorama completo de los cuartos de final contempla también los cruces entre Fluminense y Platense, además de Estudiantes de La Plata ante Corinthians. La presencia de dos clubes de Pichincha entre los ocho mejores del torneo continental reafirma el protagonismo técnico y competitivo de los equipos ecuatorianos frente a los planteles más cotizados de Sudamérica.

Para Liga de Quito, la eliminatoria frente al Verdao representa la oportunidad de revalidar su jerarquía histórica en certámenes internacionales al abrir la serie como visitante. La estrategia del cuadro universitario apostará por sostener un resultado favorable en suelo paulista para definir la clasificación con el factor de la altitud en la capital ecuatoriana.

Independiente del Valle asumirá el desafío de golpear en el encuentro de ida como local antes de encarar la revancha en Río de Janeiro. Con una propuesta basada en la posesión y efectividad ofensiva, los rayados buscarán sacar una ventaja considerable en Quito para manejar el ritmo del partido de vuelta en el emblemático escenario brasileño.