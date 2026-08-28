Decomisan cajas de ketamina ocultas en encomiendas de buses en Huaquillas.

Agentes del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) interceptaron un cargamento ilegal de ketamina durante un operativo de control rutinario a autobuses de transporte público en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro.

La sustancia se encontraba oculta entre cajas de encomiendas con el objetivo de evadir los controles fronterizos e ingresar al mercado nacional.

Alerta por el uso ilícito de la sustancia

La ketamina es un medicamento utilizado en el campo de la medicina y la veterinaria como anestésico general.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que su envío al mercado ilegal representa un grave riesgo para la salud pública.

Esto debido a sus potentes efectos disociativos y depresores sobre el sistema nervioso central

Procedimiento y custodia de la evidencia

Tras el hallazgo, la Aduana procedió a la aprehensión inmediata de la sustancia.

Todo el cargamento fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para fijar las evidencias e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables del envío.