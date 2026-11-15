¿Por qué Quito se inunda en invierno y qué soluciones se plantean?: esto dice un experto

Las fuertes precipitaciones provocan el rebose del sistema de alcantarillado combinado y dejan inundaciones en varios sectores del sur y centro-norte de Quito, afectando viviendas y comercios.

Tras el incremento de las precipitaciones en la capital, los colapsos en el sistema de alcantarillado, inundaciones en sectores vulnerables y el riesgo en laderas de quebradas han vuelto al centro del debate urbano.

Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador y de Pichincha, analiza las causas de estos problemas y las alternativas técnicas para mitigar el impacto de las lluvias en la ciudad.

¿Cuál es el origen del problema en los barrios?

Según Ordóñez, el crecimiento urbano de Quito cuenta con dos realidades: la ciudad formal planificada y la construcción informal.

Esta última se ha asentado históricamente en zonas no aptas, como bordes de quebradas, taludes o rellenos, de acuerdo con el experto.

El taponamiento de sumideros, el relleno de quebradas y la construcción en zonas de riesgo agravan el impacto de las lluvias en la capital, advierten especialistas y dirigentes barriales. AMT

Asimismo, señala que el Municipio mantiene identificadas estas zonas de riesgo en los mapas de regulación.

Por ello, el especialista enfatiza que la ciudadanía debe consultar las alertas prediales antes de invertir o construir, evitando intervenir en laderas donde la saturación de agua genera aluviones o deslizamientos.

¿Por qué colapsa el alcantarillado de la capital?

Diego Ordóñez explica que el sistema de alcantarillado de Quito es de tipo combinado: recolecta en las mismas tuberías tanto las aguas servidas (domésticas e industriales) como las aguas lluvias.

Indica que durante el invierno, el volumen pluvial sobrepasa la capacidad del sistema, provocando que la mezcla de aguas sucias y de lluvia rebose en las vías.

Para solucionar este colapso estructural, Ordóñez asegura que se requieren dos acciones principales:

Separación de redes : Implementar redes independientes para que el agua de lluvia vaya directamente a los cauces y las aguas servidas se dirijan a plantas de tratamiento.

: Implementar redes independientes para que el agua de lluvia vaya directamente a los cauces y las aguas servidas se dirijan a plantas de tratamiento. Tanques de tormenta: La normativa actual exige cisternas en los nuevos edificios para almacenar temporalmente el agua lluvia y evacuarla paulatinamente a la red pública tras la tormenta.

¿Qué rol juegan las quebradas y el diseño urbano?

El relleno histórico de quebradas y el uso de las quebradas abiertas como botaderos de basura han alterado el drenaje natural de Quito, según Ordóñez.

Las quebradas, explica el experto, son microecosistemas que actúan como desfogues y pulmones naturales, por lo que su mantenimiento exige erradicar el arrojo de escombros y cortar las descargas directas de aguas servidas.

Asimismo, Ordóñez señala que desde la arquitectura y la planificación urbana se promueve sustituir el cementado total de los predios por superficies y parteres permeables que permitan la infiltración natural del agua en el suelo.

Diego Ordóñez, presidente del Colegio de arquitectos de Pichincha y de Ecuador. Teleamazonas

Preocupación y reclamos en los barrios de Quito

Ante las fuertes precipitaciones registradas en la capital, los dirigentes barriales alertan sobre el impacto en viviendas y negocios, así como la falta de mantenimiento preventivo en el sistema de drenaje.

Wilson Ramos, presidente de la Unión de Barrios de Quito, explicó a Teleamazonas que en varios sectores del sur de la ciudad el taponamiento de las alcantarillas ha provocado que el agua se acumula en las zonas bajas e ingresa a las viviendas.

"A veces cuentan con la ayuda de los bomberos, otras veces los vecinos acuden con baldes y con ollas, pero es un sufrimiento el que está pasando la gente". Wilson Ramos, presidente de la Unión de Barrios de Quito.

En el centro-norte, la situación también ha dejado pérdidas económicas.

Especialista en planificación urbana y representantes de los barrios de Quito coinciden en la urgencia de limpiar el sistema de drenaje y aplicar soluciones estructurales frente a las inundaciones. Cortesía

Según Ramos, el agua que desciende desde sectores como La Comuna y La Gasca se concentra en vías como la avenida 10 de Agosto y la avenida Colón, donde el nivel ha superado el metro de altura.

Esta acumulación afectó directamente a locales comerciales —incluidos talleres y concesionarios de motocicletas que quedaron cubiertos por el agua—, además de restaurantes que perdieron cocinas, refrigeradores y muebles.