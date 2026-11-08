Quito busca reducir las muertes en las vías: estos son los cuatro ejes del acuerdo de seguridad vial

Quito registró 2 874 siniestros de tránsito entre enero y septiembre de 2026. En ese período, 201 personas fallecieron y alrededor de 1 800 resultaron heridas, según las cifras incluidas en el Acuerdo por la Seguridad Vial.

Frente a este escenario, el documento plantea una meta para los próximos diez años: llegar a cero fallecidos y cero personas con lesiones graves en las vías de la capital.

La propuesta reúne recomendaciones de autoridades, transportistas, instituciones académicas y organizaciones ciudadanas.

El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, entregó el acuerdo a la vicealcaldesa Fernanda Racines el miércoles 4 de noviembre de 2026.

El documento se elaboró mediante encuentros con especialistas, mesas de trabajo y talleres.

Infraestructura y velocidad, dos ejes para prevenir siniestros

El primer eje es la infraestructura segura

La propuesta contempla mejorar el mantenimiento de las vías y la señalización, con espacios accesibles para las personas con discapacidad.

“Tenemos que trabajar en mejor mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad, en mejorar la señalética”, señaló Garrido a Teleamazonas.

El segundo eje es la velocidad segura

Las organizaciones que participaron en la elaboración del acuerdo piden retomar los controles sancionatorios de velocidad en Quito.

Según Garrido, existe preocupación por el aumento de las muertes en las vías y por la falta de controles.

El tercer eje plantea contar con vehículos seguros

Este eje se busca cumplir mediante revisiones de sus condiciones mecánicas y mantenimiento.

Para los automotores que prestan servicios de transporte público, comercial y de carga, se propone una revisión adicional seis meses después de la revisión técnica vehicular, sin costo, para verificar elementos como frenos, suspensión y llantas.

Educación y responsabilidad para todos los actores viales

El cuarto eje se enfoca en las personas seguras

La propuesta busca fortalecer la educación vial y promover el respeto entre conductores, peatones, ciclistas y los demás actores que utilizan las calles.

Garrido señaló que la prevención no debe centrarse únicamente en los conductores o peatones. “Todos los actores viales debemos mejorar”, indicó.

El planteamiento apunta a impulsar procesos de capacitación e información para fomentar comportamientos responsables en las vías.

El acuerdo también busca la participación de distintos sectores en la aplicación de las medidas y que se sumen la empresa privada y otros actores.