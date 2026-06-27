Quito tendrá dos marchas del Orgullo Lgbtiq+ este sábado 27 de junio
El orgullo LGBTIQ+ se celebra en la capital este sábado 27 de junio con dos marchas.
Comunidad LGBTIQ+ y aliados podrán asistir a dos marchas en Quito este sábado 27 de junio de 2026.
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Actualizado:
27 jun 2026 - 07:00
Quito conmemorará el Orgullo LGBTIQ+ este 27 de junio con dos marchas principales, ferias de emprendimientos y activaciones culturales.
La convocatoria mayoritaria, denominada Orgullo Quito Oficial, contará con carros alegóricos, feria de derechos y una celebración masiva.
Se realizará en la Plataforma Gubernamental Norte desde las 07:00. Habrá feria, cartelada y actividades previas.
La marcha principal arranca a las 11:30 hacia el norte por la av. Amazonas hasta llegar al Parque Bicentenario.
De manera simultánea, se desarrollará la movilización "Orgullofff" que inciará a las 9:00 desde la av. Eloy Alfaro y Amazonas, sector del Ministerio de Agricultura.
La movilización avanzará por la Amazonas hasta llegar a la calle Jorge Washington y Amazonas, en La Mariscal.
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