Quito tendrá dos marchas del Orgullo Lgbtiq+ este sábado 27 de junio

Comunidad LGBTIQ+ y aliados podrán asistir a dos marchas en Quito este sábado 27 de junio de 2026.

Quito conmemorará el Orgullo LGBTIQ+ este 27 de junio con dos marchas principales, ferias de emprendimientos y activaciones culturales.

La convocatoria mayoritaria, denominada Orgullo Quito Oficial, contará con carros alegóricos, feria de derechos y una celebración masiva.

Se realizará en la Plataforma Gubernamental Norte desde las 07:00. Habrá feria, cartelada y actividades previas.

La marcha principal arranca a las 11:30 hacia el norte por la av. Amazonas hasta llegar al Parque Bicentenario.

De manera simultánea, se desarrollará la movilización "Orgullofff" que inciará a las 9:00 desde la av. Eloy Alfaro y Amazonas, sector del Ministerio de Agricultura.

La movilización avanzará por la Amazonas hasta llegar a la calle Jorge Washington y Amazonas, en La Mariscal.