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Quito

Quito tendrá dos marchas del Orgullo Lgbtiq+ este sábado 27 de junio

El orgullo LGBTIQ+ se celebra en la capital este sábado 27 de junio con dos marchas. 

Comunidad LGBTIQ+ y aliados podrán asistir a dos marchas en Quito este sábado 27 de junio de 2026.

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Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

27 jun 2026 - 07:00

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Quito conmemorará el Orgullo LGBTIQ+ este 27 de junio con dos marchas principales, ferias de emprendimientos y activaciones culturales. 

La convocatoria mayoritaria, denominada Orgullo Quito Oficial, contará con carros alegóricos, feria de derechos y una celebración masiva. 

Se realizará en la Plataforma Gubernamental Norte desde las 07:00. Habrá feria, cartelada y actividades previas. 

La marcha principal arranca a las 11:30 hacia el norte por la av. Amazonas hasta llegar al Parque Bicentenario.

De manera simultánea, se desarrollará la movilización "Orgullofff" que inciará a las 9:00 desde la av. Eloy Alfaro y Amazonas, sector del Ministerio de Agricultura. 

La movilización avanzará por la Amazonas hasta llegar a la calle Jorge Washington y Amazonas, en La Mariscal.

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