Quito: Más de 6 400 sancionados y 1 700 motos retenidas en operativos
Falta de licencia o placas, llantas en mal estado e incumplir normas, entre las principales infracciones.
Según la AMT los operativos se realizan de manera permanente.
Municipio de Quito
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Actualizada:
08 abr 2026 - 18:23
Tras realizar cerca de 401 operativos en lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó las cifras de sancionados y de motocicletas retenidas.
Según la entidad, del 1 de enero al 7 de abril de este año, se emitieron 6 464 citaciones por distintas infracciones de tránsito.
Además, aseguró que 1 779 motocicletas fueron retenidas.
En los operativos de control, los agentes revisan condiciones técnicas del vehículo, documentos habilitantes y el respeto a las disposiciones de la normativa de tránsito.
La AMT indicó las principales infracciones por las que se sanciona a los conductores o se retiene el vehículo.
- Circulación con llantas en mal estado.
- No contar con la licencia de conducir o que se encuentre caducada.
- No circular con placas de identificación.
- Incumplir normas técnico mecánicas.
- Transportar más pasajeros de los permitidos.
Para realizar los controles se establecen Puestos de Mando Operativos (PMO) y operativos focalizados como "Dos en Moto".
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