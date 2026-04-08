Quito: Más de 6 400 sancionados y 1 700 motos retenidas en operativos

Según la AMT los operativos se realizan de manera permanente.

Tras realizar cerca de 401 operativos en lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó las cifras de sancionados y de motocicletas retenidas.

Según la entidad, del 1 de enero al 7 de abril de este año, se emitieron 6 464 citaciones por distintas infracciones de tránsito.

Además, aseguró que 1 779 motocicletas fueron retenidas.

En los operativos de control, los agentes revisan condiciones técnicas del vehículo, documentos habilitantes y el respeto a las disposiciones de la normativa de tránsito.

La AMT indicó las principales infracciones por las que se sanciona a los conductores o se retiene el vehículo.

Circulación con llantas en mal estado.



No contar con la licencia de conducir o que se encuentre caducada.

No circular con placas de identificación.

Incumplir normas técnico mecánicas.

Transportar más pasajeros de los permitidos.

Para realizar los controles se establecen Puestos de Mando Operativos (PMO) y operativos focalizados como "Dos en Moto".