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Quito

Quito: Más de 6 400 sancionados y 1 700 motos retenidas en operativos

Falta de licencia o placas, llantas en mal estado e incumplir normas, entre las principales infracciones. 

Según la AMT los operativos se realizan de manera permanente.

Municipio de Quito

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

08 abr 2026 - 18:23

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Tras realizar cerca de 401 operativos en lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó las cifras de sancionados y de motocicletas retenidas. 

Según la entidad, del 1 de enero al 7 de abril de este año, se emitieron 6 464 citaciones por distintas infracciones de tránsito

Además, aseguró que 1 779 motocicletas fueron retenidas.

En los operativos de control, los agentes revisan condiciones técnicas del vehículo, documentos habilitantes y el respeto a las disposiciones de la normativa de tránsito.

La AMT indicó las principales infracciones por las que se sanciona a los conductores o se retiene el vehículo

  • Circulación con llantas en mal estado. 
  • No contar con la licencia de conducir o que se encuentre caducada. 
  • No circular con placas de identificación. 
  • Incumplir normas técnico mecánicas. 
  • Transportar más pasajeros de los permitidos. 

Para realizar los controles se establecen Puestos de Mando Operativos (PMO) y operativos focalizados como "Dos en Moto".   

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