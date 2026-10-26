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Guayaquil

Lluvias inundan 19 puntos de Guayaquil y provocan la caída de un árbol este lunes 26 de octubre

Las lluvias y tormentas eléctricas registradas la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 dejaron acumulación de agua en 19 puntos de Guayaquil.

Las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar calles inundadas.

RRSS

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

26 oct 2026 - 17:35

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Las lluvias y tormentas eléctricas afectan a varios sectores de Guayaquil la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026. 

En un reporte actualizado a las 14:45, las autoridades identificaron acumulación de agua en 19 puntos de la ciudad y desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades.

Entre los sitios reportados constan la avenida 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo, la intersección de Víctor Emilio Estrada y Laureles, la avenida Benjamín Carrión, Samanes 1 y Urdenor 2. 

También se registraron acumulaciones de agua en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 7,5, y en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca del kilómetro 17.

Estos son los sectores afectados por las lluvias en Guayaquil

La lista de puntos con acumulación de agua incluye avenidas principales, intersecciones y sectores residenciales. 

Las autoridades mantienen el despliegue de equipos para atender los reportes y revisar las condiciones en las vías. 

Esta es la información difundida en la actualización:

N.º Sector o ubicación reportada Novedad
1Av. 25 de Julio y Juan Pío JaramilloAcumulación de agua
2Guillermo Pareja y Miguel Ángel GirónAcumulación de agua
3Víctor Emilio Estrada y LaurelesAcumulación de agua
4Dr. Enrique Ortega MoreiraAcumulación de agua
5Víctor Emilio Estrada y CostaneraAcumulación de agua
6Av. Benjamín Carrión, Vermont PlazaAcumulación de agua
7Ficus y av. Víctor Emilio EstradaAcumulación de agua
8Samanes 1, primer pasaje 2A NEAcumulación de agua
9Av. del Bombero, hacia la av. Rodríguez BonínAcumulación de agua
10Urdenor 2, calle 16A NOAcumulación de agua
11Cdla. La FAE, av. General Raúl Cousin y Buzz AldrinAcumulación de agua
12César Andrade López y Dr. Abel PortónAcumulación de agua
13Vía a Daule, km 7,5, diagonal a ServientregaAcumulación de agua
14Av. Francisco Urbina Jado, junto al EAS KennedyAcumulación de agua
15Av. Juan Tanca Marengo, km 17 y María Piedad CastilloAcumulación de agua
16Av. del Bombero, antiguo edificio del INNFAAcumulación de agua
17Garzota, sexto pasaje y Dr. Luis Mendoza, edificio de CNELAcumulación de agua
18Av. Barcelona y calle 44Acumulación de agua
19José Salcedo y Rosendo AvilésAcumulación de agua
20Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges NájeraCaída de un árbol

¿Qué recomienda el Municipio ante las lluvias y tormentas eléctricas?

Las autoridades piden a la ciudadanía permanecer en casa mientras continúen las condiciones adversas y evitar salir si no es necesario. 

Si deben movilizarse, recomiendan hacerlo con precaución, no intentar cruzar calles inundadas y mantenerse alejados de árboles, postes y cables eléctricos. 

También solicitan consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones.

Además de los puntos con acumulación de agua, el monitoreo del C5 de Segura EP reportó precipitaciones de intensidad variable en: 

  • Fertisa 
  • La cooperativa Brisas del Salado, 
  • Guasmo Sur
  • La cooperativa Unión de Bananeros
  • Guasmo Central
  • La cooperativa Nuevos Horizontes
  • La avenida Pío Jaramillo y avenida Sopeña
  • La Isla Trinitaria
  • Cooperativa Nueva Ecuador. .

Las autoridades mantienen el seguimiento de las novedades y piden priorizar la seguridad personal y familiar mientras persistan las lluvias.

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