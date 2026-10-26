Lluvias inundan 19 puntos de Guayaquil y provocan la caída de un árbol este lunes 26 de octubre

Las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar calles inundadas.

Las lluvias y tormentas eléctricas afectan a varios sectores de Guayaquil la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026.

En un reporte actualizado a las 14:45, las autoridades identificaron acumulación de agua en 19 puntos de la ciudad y desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades.

Entre los sitios reportados constan la avenida 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo, la intersección de Víctor Emilio Estrada y Laureles, la avenida Benjamín Carrión, Samanes 1 y Urdenor 2.

También se registraron acumulaciones de agua en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 7,5, y en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca del kilómetro 17.

#Guayaquil… la lluvia no da tregua, un día más de inundación https://t.co/iC1MZzXEyF — Mauro Alarcón A. (@maurotri) October 26, 2026

Estos son los sectores afectados por las lluvias en Guayaquil

La lista de puntos con acumulación de agua incluye avenidas principales, intersecciones y sectores residenciales.

Las autoridades mantienen el despliegue de equipos para atender los reportes y revisar las condiciones en las vías.

Esta es la información difundida en la actualización:

N.º Sector o ubicación reportada Novedad 1 Av. 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo Acumulación de agua 2 Guillermo Pareja y Miguel Ángel Girón Acumulación de agua 3 Víctor Emilio Estrada y Laureles Acumulación de agua 4 Dr. Enrique Ortega Moreira Acumulación de agua 5 Víctor Emilio Estrada y Costanera Acumulación de agua 6 Av. Benjamín Carrión, Vermont Plaza Acumulación de agua 7 Ficus y av. Víctor Emilio Estrada Acumulación de agua 8 Samanes 1, primer pasaje 2A NE Acumulación de agua 9 Av. del Bombero, hacia la av. Rodríguez Bonín Acumulación de agua 10 Urdenor 2, calle 16A NO Acumulación de agua 11 Cdla. La FAE, av. General Raúl Cousin y Buzz Aldrin Acumulación de agua 12 César Andrade López y Dr. Abel Portón Acumulación de agua 13 Vía a Daule, km 7,5, diagonal a Servientrega Acumulación de agua 14 Av. Francisco Urbina Jado, junto al EAS Kennedy Acumulación de agua 15 Av. Juan Tanca Marengo, km 17 y María Piedad Castillo Acumulación de agua 16 Av. del Bombero, antiguo edificio del INNFA Acumulación de agua 17 Garzota, sexto pasaje y Dr. Luis Mendoza, edificio de CNEL Acumulación de agua 18 Av. Barcelona y calle 44 Acumulación de agua 19 José Salcedo y Rosendo Avilés Acumulación de agua 20 Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Nájera Caída de un árbol

¿Qué recomienda el Municipio ante las lluvias y tormentas eléctricas?

Las autoridades piden a la ciudadanía permanecer en casa mientras continúen las condiciones adversas y evitar salir si no es necesario.

Si deben movilizarse, recomiendan hacerlo con precaución, no intentar cruzar calles inundadas y mantenerse alejados de árboles, postes y cables eléctricos.

Ceibos bajo el agua. https://t.co/MF3E8XlHYS — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 26, 2026

También solicitan consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones.

Además de los puntos con acumulación de agua, el monitoreo del C5 de Segura EP reportó precipitaciones de intensidad variable en:

Fertisa

La cooperativa Brisas del Salado,

Guasmo Sur

La cooperativa Unión de Bananeros

Guasmo Central

La cooperativa Nuevos Horizontes

La avenida Pío Jaramillo y avenida Sopeña

La Isla Trinitaria

Cooperativa Nueva Ecuador. .

Las autoridades mantienen el seguimiento de las novedades y piden priorizar la seguridad personal y familiar mientras persistan las lluvias.