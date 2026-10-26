Lluvias inundan 19 puntos de Guayaquil y provocan la caída de un árbol este lunes 26 de octubre
Las lluvias y tormentas eléctricas registradas la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 dejaron acumulación de agua en 19 puntos de Guayaquil.
Las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar calles inundadas.
RRSS
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Actualizado:
26 oct 2026 - 17:35
Las lluvias y tormentas eléctricas afectan a varios sectores de Guayaquil la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026.
En un reporte actualizado a las 14:45, las autoridades identificaron acumulación de agua en 19 puntos de la ciudad y desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender las novedades.
Entre los sitios reportados constan la avenida 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo, la intersección de Víctor Emilio Estrada y Laureles, la avenida Benjamín Carrión, Samanes 1 y Urdenor 2.
También se registraron acumulaciones de agua en la vía a Daule, a la altura del kilómetro 7,5, y en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca del kilómetro 17.
Estos son los sectores afectados por las lluvias en Guayaquil
La lista de puntos con acumulación de agua incluye avenidas principales, intersecciones y sectores residenciales.
Las autoridades mantienen el despliegue de equipos para atender los reportes y revisar las condiciones en las vías.
Esta es la información difundida en la actualización:
¿Qué recomienda el Municipio ante las lluvias y tormentas eléctricas?
Las autoridades piden a la ciudadanía permanecer en casa mientras continúen las condiciones adversas y evitar salir si no es necesario.
Si deben movilizarse, recomiendan hacerlo con precaución, no intentar cruzar calles inundadas y mantenerse alejados de árboles, postes y cables eléctricos.
También solicitan consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones.
Además de los puntos con acumulación de agua, el monitoreo del C5 de Segura EP reportó precipitaciones de intensidad variable en:
- Fertisa
- La cooperativa Brisas del Salado,
- Guasmo Sur
- La cooperativa Unión de Bananeros
- Guasmo Central
- La cooperativa Nuevos Horizontes
- La avenida Pío Jaramillo y avenida Sopeña
- La Isla Trinitaria
- Cooperativa Nueva Ecuador. .
Las autoridades mantienen el seguimiento de las novedades y piden priorizar la seguridad personal y familiar mientras persistan las lluvias.
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