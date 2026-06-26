Quito enfrenta un escenario de alta variabilidad climática debido al fenómeno de El Niño

Quito enfrenta un escenario de alta variabilidad climática debido al fenómeno de El Niño, caracterizado por lluvias intensas en zonas específicas, amenazas de sequía, deslizamientos de tierra e incendios forestales.

A diferencia de la región Costa, donde el impacto principal son las inundaciones masivas, la compleja geografía andina de la capital genera riesgos contrapuestos y simultáneos según el sector de la ciudad.

Riesgos a los que la capital está expuesta

Movimientos en masa y deslaves: El flujo de lluvias intensas satura los suelos de las laderas andinas, aumentando el riesgo de deslaves y flujos de lodo en asentamientos vulnerables periféricos.

Erosión de ríos e inundaciones: Zonas urbanizadas cercanas a ríos críticos enfrentan graves amenazas. Preocupan los procesos erosivos activos del río Monjas al norte y el filo sobrepoblado del río Machángara al sur.

Déficit hídrico y sequías: En ciertos meses o sectores, El Niño disminuye las lluvias de los sistemas andinos de captación, amenazando el abastecimiento regular de agua potable.

Incendios forestales: Las temperaturas más elevadas y las épocas secas prolongadas resecan la vegetación, creando el escenario idóneo para la propagación de incendios en los flancos de la ciudad.

Colapso de alcantarillado: Tormentas puntuales pero severas acumulan basura y escombros, taponando colectores y causando inundaciones en pasos deprimidos y vías principales del centro y sur.

La Secretaría de Ambiente y organismos de socorro mantienen planes de mitigación en puntos vulnerables históricos:

Cuenca del Río Monjas: Sectores del norte expuestos a la pérdida de terrenos por la fuerza del agua.

Laderas del Pichincha: Barrios altos expuestos a flujos de lodo o aluviones durante aguaceros extremos.

Sur de la Ciudad: Barrios como La Lucha de los Pobres, El Capulí y el barrio Simón Bolívar, propensos a inundaciones urbanas de forma recurrente.