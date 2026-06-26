Quito enfrenta un escenario de alta variabilidad climática debido al fenómeno de El Niño
El fenómeno de El Niño presenta riesgos como movimientos en masa, inundaciones incendios forestales y más.
Quito enfrenta un escenario de alta variabilidad climática debido al fenómeno de El Niño
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Actualizado:
26 jun 2026 - 16:10
Quito enfrenta un escenario de alta variabilidad climática debido al fenómeno de El Niño, caracterizado por lluvias intensas en zonas específicas, amenazas de sequía, deslizamientos de tierra e incendios forestales.
A diferencia de la región Costa, donde el impacto principal son las inundaciones masivas, la compleja geografía andina de la capital genera riesgos contrapuestos y simultáneos según el sector de la ciudad.
Riesgos a los que la capital está expuesta
Movimientos en masa y deslaves: El flujo de lluvias intensas satura los suelos de las laderas andinas, aumentando el riesgo de deslaves y flujos de lodo en asentamientos vulnerables periféricos.
Erosión de ríos e inundaciones: Zonas urbanizadas cercanas a ríos críticos enfrentan graves amenazas. Preocupan los procesos erosivos activos del río Monjas al norte y el filo sobrepoblado del río Machángara al sur.
Déficit hídrico y sequías: En ciertos meses o sectores, El Niño disminuye las lluvias de los sistemas andinos de captación, amenazando el abastecimiento regular de agua potable.
Incendios forestales: Las temperaturas más elevadas y las épocas secas prolongadas resecan la vegetación, creando el escenario idóneo para la propagación de incendios en los flancos de la ciudad.
Colapso de alcantarillado: Tormentas puntuales pero severas acumulan basura y escombros, taponando colectores y causando inundaciones en pasos deprimidos y vías principales del centro y sur.
La Secretaría de Ambiente y organismos de socorro mantienen planes de mitigación en puntos vulnerables históricos:
Cuenca del Río Monjas: Sectores del norte expuestos a la pérdida de terrenos por la fuerza del agua.
Laderas del Pichincha: Barrios altos expuestos a flujos de lodo o aluviones durante aguaceros extremos.
Sur de la Ciudad: Barrios como La Lucha de los Pobres, El Capulí y el barrio Simón Bolívar, propensos a inundaciones urbanas de forma recurrente.
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