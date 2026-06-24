Video registra agresión a agentes de tránsito en la av. Simón Bolívar, en Quito

Un video capta la agresión a dos agentes de tránsito durante un control en la av. Simón Bolívar.

Dos agentes de tránsito fueron agredidos la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026 en la av. Simón Bolívar, en el suroriente de Quito.

El hecho quedó registrado en un video en el que se observa como ambos agentes son increpados por un grupo de ciudadanos mientras desarrollaban un operativo para controlar vehículos mal estacionados en el sector de Monjas.

Una de las personas que se encontraba en el grupo agredió a uno de los agentes con un golpe en la cara que lo hizo sangrar, mientras que el otro agente también recibió una patada.

Personal de la Policía Nacional se encontraba en el sitio, por lo que los agresores fueron detenidos en flagrancia.

AMT iniciará acciones legales

Tras el hecho, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se pronunció en sus redes sociales e indicó que iniciará acciones legales contra los ciudadanos detenidos por agredir a los agentes.

La entidad informó que, a través de su equipo jurídico, brindará acompañamiento a los agentes afectados e impulsará las acciones legales correspondientes.