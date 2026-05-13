Candidatos a Fiscal: Informe de Comisión Cívica arroja puntajes diferentes a los del Cpccs

La Comisión Ciudadana de Selección están a cargo de la designación de la Fiscalía General del Estado.

La Comisión Cívica presentó, este miércoles 13 de mayo de 2026, un informe paralelo sobre los hallazgos de una evaluación realizada a las calificaciones otorgadas en la fase de méritos de los aspirantes a dirigir la Fiscalía General del Estado.

En el informe se identifica diferencias entre las puntuaciones otorgadas oficialmente en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y las obtenidas en la evaluación.

El organismo ciudadano, conformado por representantes de la sociedad civil, gremios y academia, señaló que varios postulantes recibieron puntuaciones superiores en la evaluación oficial respecto a las revisadas por la Comisión Cívica.

Uno de los casos observados es el del actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Según el informe, el Cpccs le asignó 46,5 puntos en la fase de méritos, mientras que la evaluación paralela determinó que debía obtener 40 puntos.

La Comisión Cívica realizó una evaluación de los puntajes otorgados a candidatos a Fiscal en la fase de méritos Comisión Cívica

También se identificaron diferencias importantes en la calificación de otros aspirantes, entre ellos Bolívar Espinoza. No obstante, la Comisión explicó que en este caso existieron limitaciones para acceder a toda la documentación presentada, lo que impidió una valoración completa de su perfil.

Otros de los postulantes mencionados en el informe es Gabriela Pereira y Luis Rosero, quienes también habrían recibido una puntuación distinta a la determinada por el análisis independiente.

La Comisión Cívica reiteró además que cinco postulantes que continúan en el proceso no debieron avanzar a la etapa de calificación de méritos debido a supuestos incumplimientos detectados en las fases de admisibilidad y reconsideración.

Actualmente, 28 postulantes participan en el proceso de selección para Fiscal General del Estado. El pasado 8 de mayo, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe con las calificaciones finales de méritos de todos los aspirantes.