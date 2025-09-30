Requisitos y cómo obtener un turno para la feria de empleo que se realizará en octubre, en Quito

La feria de empleo que organiza Conquito se realizará en octubre del 2025

El Municipio de Quito realizará una feria de empleo el miércoles 15 de octubre del 2025, de 09:00 a 14:00, en el Centro de Exposiciones de la capital, en el norte de la ciudad.

Las empresas interesadas en participar en esta feria pueden registrarse hasta el miércoles 1 de octubre del 2025, a través de la página https://www.conquito.org.ec/

Según el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, entre enero del 2024 y julio del 2025, 1 844 personas encontraron trabajo a través de la Bolsa Metropolitana de Empleo.

Proceso para obtener el turno para buscar trabajo

Ingresar a conquito.org.ec, los días 13 y 14 de octubre (exclusivamente).

conquito.org.ec, Dar clic sobre el banner 'Feria de Empleo ConQuito' .

. Revisar la información de la Feria e ingresa al botón 'Obtener turno' .

. Registrarse y llenar todos los datos .

todos los . Seleccionar el horario y dar clic en 'aceptar'.

el y dar clic en 'aceptar'. En su correo recibirá el código QR con la información de su turno e indicaciones para la feria.

recibirá el con la información de su turno e indicaciones para la feria. No olvide revisar su carpeta de correo no deseado.

de no deseado. Imprima el QR o descárguelo en su celular.

Requisitos para el día de la feria

Acuda 30 minutos antes del horario escogido.

antes del horario escogido. Lleve su cédula y el código QR impreso o digital.

su y el código QR impreso o digital. Lleve varias hojas de vida, físicas y digitales.

La feria de empleo "es un espacio de concertación empresarial masiva y directa que permite articular la oferta y demanda laboral, para promover la selección y contratación del capital humano idóneo", indicó el Municipio.