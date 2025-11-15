Rescatan a joven de 25 años que se perdió mientras realizaba motocross en el cerro Casitagua

Un joven fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Quito la noche del viernes 14 de noviembre.

Un joven de 25 años fue rescatado en la noche del viernes 14 de noviembre del 2025 tras haberse extraviado en el cerro Casitagua, en el norte de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, este sábado 15.

Según la institución, el joven se perdió en el cerro mientras practicaba motocross. Tras recibir la alerta, los rescatistas iniciaron el operativo en condiciones complejas, debido a la oscuridad, el terreno agreste y la extensión del cerro.

Para la búsqueda se incorporó a Abi, una can de rescate entrenada, cuya participación fue clave para ubicar al motociclista.

Tras un rastreo de varias horas, el joven fue encontrado consciente. Los socorristas lo evaluaron en el lugar, le proporcionaron hidratación y lo acompañaron en el descenso hasta una zona segura, donde finalmente quedó fuera de peligro.