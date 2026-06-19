Policía frustra presunto secuestro y rescata a una persona en el norte de Quito

Una alerta de presunto secuestro movilizó a fuerzas del orden en el norte de Quito, este viernes 19 de junio del 2026.

Gracias a la coordinación entre el ECU 911 y la Policía Nacional, se identificó un vehículo sospechoso y se ejecutó un operativo que terminó con tres personas aprehendidas y una posible víctima bajo protección.

El rastreo del ECU 911: Cámaras siguieron al vehículo

La Coordinación zonal del ECU 911 recibió una llamada que alertaba sobre un presunto secuestro en la capital ecuatoriana.

De forma inmediata, el sistema de videovigilancia permitió rastrear los movimientos de los involucrados y ubicar un vehículo que estaría relacionado con el hecho.

La intercepción y el rescate de la víctima

Con la información recopilada a través de las cámaras de seguridad, unidades policiales desplegaron un operativo para interceptar un automóvil de color rojo.

En las imágenes difundidas por las autoridades se observa cómo los agentes detienen el vehículo y aseguran la zona para realizar el procedimiento.

Tres sospechosos aprehendidos

Tras la intervención policial, una persona descendió del vehículo y fue puesta bajo resguardo de los uniformados.

Posteriormente, tres ocupantes fueron aprehendidos para las investigaciones correspondientes. Entre los detenidos se encuentra una mujer que estaría presuntamente vinculada con el hecho.

Las autoridades señalaron que los procedimientos continuarán para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades de los involucrados.