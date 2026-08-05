Segunda edición de becas Guillermo Lasso Mendoza: Requisitos y fechas para aplicar a maestrías

Las becas Guillermo Lasso Mendoza tienen una segunda edición.

El programa de becas Guillermo Lasso Mendoza tiene su segunda edición, anunciada este miércoles 5 de agosto de 2026 por el exmandatario ecuatoriano.

En esta edición se busca entregar hasta 10 becas de hasta 14 000 dólares para especializarse "en áreas estratégicas".

La beca Guillermo Lasso Mendoza para maestrías locales abarca las siguientes áreas de estudio:

Inteligencia artificial

Ciencia de datos

Cambio climático y soluciones verdes

Educación

Futuro del trabajo

Democracia digital y gobernanza tecnológica

Ética en el uso de la tecnología

La beca cubrirá el costo de la matrícula y la colegiatura por hasta 14 000 dólares por beneficiario.

Los pagos se realizarán de manera directa a la universidad.

¿Cómo aplicar?

El proceso de aplicación tiene cuatro fases:

Postulación en línea La primera consiste en la postulación en línea a través de la página web oficial.

consiste en la postulación en línea a través de la página web oficial. El plazo es del 5 al 21 de agosto de 2026. Evaluación técnica El Comité Calificador evaluará a los postulantes y verificará que cumplan con los requisitos.

10 finalistas serán seleccionados.

Los finalistas serán notificados el 23 de agosto de 2026. Quienes no sean seleccionados también recibirán una notificación. Entrevistas presenciales Los 10 finalistas serán convocados para una entrevista presencial, prevista entre el 24 y 28 de agosto de 2026. Selección final Las becas de hasta 14 000 dólares serán asignadas el 31 de agosto de 2026.

de hasta 14 000 dólares serán asignadas el 31 de agosto de 2026. Los beneficiarios serán notificados y los resultados serán publicados en laa página web y redes sociales oficiales.

Requisitos para aplicar