Costa Rica abre investigación contra un centenar de policías por presunto narcotráfico

El gobierno de Costa Rica anunció, este miércoles 5 de agosto de 2026, una investigación contra más de un centenar de policías, tras la filtración de un informe de inteligencia que los vincula con narcotraficantes.

Un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública identificó a 116 policías que supuestamente estarían ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

"No vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales", señaló la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en una rueda de prensa en la que se anunció la pesquisa.

El titular de Seguridad, Gerald Campos, dijo que envió el documento a la fiscalía para que proceda contra los agentes presuntamente implicados y las autoridades que recibieron en ese entonces el informe "y no lo tramitaron".

"Hemos revisado todo y no se ordenó ninguna investigación", se quedó Campos, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Chávez.

Según el informe, algunos de los agentes habrían desempeñado labores de escolta para los criminales, además de coordinar aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente con drogas.

"No vamos a dejar que ese puñado ensucie el honor de los policías valientes y honorables de Costa Rica", afirmó la presidenta.

Aliada del presidente Donald Trump, la mandataria derechista se comprometió con la promesa de aplicar mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.