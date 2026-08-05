MasterChef Ecuador abre su casting: así puedes inscribirte para participar

¿Sueñas con ser parte de MasterChef Ecuador? Las inscripciones para el casting ya están abiertas. Si quieres formar parte del mejor reality de cocina del mundo deberás completar un proceso de registro en línea y enviar un video en el que demuestres tus habilidades culinarias y tu personalidad.

Los pasos para formar parte de este programa, que lo podrás ver a través de Teleamazonas, son:

Ingresa al sitio web de Teleamazonas www.teleamazonas.com o escanea el código QR que aparece en la pantalla durante la programación del canal.

o escanea el que aparece en la pantalla durante la programación del canal. También puedes encontrar el enlace de inscripción en las redes sociales oficiales de Teleamazonas: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X.

Una vez dentro del formulario, deberás llenar todos los campos con la mayor cantidad de información posible para que el equipo de producción conozca más sobre tu perfil.

Luego, tendrás que grabar un video.

¿Cómo subir el video?

Como parte del proceso, deberás grabar un video en formato horizontal, con una duración máxima de tres minutos y 30 segundos.

Deberás publicar el video en tu canal de YouTube, mencionando la cuenta oficial de Teleamazonas, y también compartirlo en TikTok mencionando la cuenta del canal y utilizando el hashtag #MasterChefEC.

La producción recomienda que grabes en un lugar con buena iluminación, poco ruido y un audio claro. No es necesario que cuentes con equipos profesionales; lo más importante es que se te pueda ver y escuchar con claridad.

La música y la cocina no son solo una etapa

¿Qué debe incluir cada aspirante en el video casting?

Preséntate diciendo tu nombre y apellido , tu edad y el lugar donde vives.

diciendo tu y , tu edad y el lugar donde vives. Cuéntanos cómo eres, cuál es tu personalidad , a qué te dedicas y por qué crees que deberías formar parte de MasterChef Ecuador .

, a qué te dedicas y por qué crees que deberías formar parte de . Presenta la receta que vas a preparar y explica de qué se trata.

la que vas a preparar y explica de qué se trata. Muestra y describe tu 'mise en place', es decir, todos los ingredientes y utensilios que utilizarás.

y describe tu 'mise en place', es decir, todos los y que utilizarás. Pide a tus amigos o familiares que te ayuden a grabar el proceso de preparación y cocción de tu receta.

o que te ayuden a grabar el proceso de y de tu receta. Finalmente, presenta el plato ya terminado con un buen emplatado.

¡Sorpréndenos con tu creatividad, tu personalidad y, por supuesto, con tu talento en la cocina. Te esperamos en MasterChef Ecuador!