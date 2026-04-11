Quito: Arte, música y ciencia forman parte de la agenda de fin de semana

Este sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026 Quito ofrece varias actividades para disfrutar con familia o entre amigos.

Arte, cultura, música, diversión y conocimiento forman parte de la agenda cultural para el fin de semana.

Conoce parte de la lista:

Sábado 11 de abril de 2026

En el Parque Urbano Cumandá se realizará el Festival Medieval y Torneo Nacional de Softcombat. La actividad que simula batallas de eventos históricos o fantásticos será de 9:00 a 18:00.

En el Teatro Capitol, a las 15:00, se desarrollará Equilibrio, un festival que conecta la capoeira afrobrasileña con expresiones culturales ecuatorianas, celebrando la identidad y la integración. Descargue los tickets aquí.

En Yaku Parque Museo del Agua, se realizará ¡A palabrear con los guaguas! para conocer sobre la importancia de los anfibios. Será a las 11:30.

Domingo 12 de abril de 2026

El Museo de la Ciudad presenta su taller ‘Muñecas de papel’, una experiencia que vincula la muestra Ningyo con la creación manual y el juego simbólico con las muñecas de papel.

Aunque el ingreso es libre, los cupos son limitados. Los interesados deben presentarse en el museo con 30 minutos de anticipación.

En el Centro de Arte Contemporáneo, desde las 12:00 se desarrollará Bestiario de animales que no existen. Este taller invita a niños a imaginar y crear criaturas que no existen, explorando otras formas de vida desde el dibujo y la imaginación.