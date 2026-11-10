Romería a El Quinche: estos son los cierres viales y el operativo de seguridad del 13 al 15 de noviembre

AMT anuncia cierres viales y rutas alternas por la romería a El Quinche este fin de semana

Miles de peregrinos se preparan para caminar hasta el Santuario de la Virgen de El Quinche que se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026.

Durante esos tres días, policías, agentes metropolitanos, personal de tránsito, bomberos y equipos de atención prehospitalaria acompañarán a los caminantes en las rutas de acceso.

Operativo vial

Según Alfredo Merchán, coordinador de la zona valle de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el viernes 13 de noviembre, desde las 17:30, se cerrará por completo la circulación en la Panamericana Norte y García Moreno, a la altura del sector de Arca Continental.

En ese punto se habilitará un giro en U para que los vehículos puedan retornar.

En el otro extremo, sobre la avenida Interoceánica, se habilitará un carril compartido en sentido Quito-Aeropuerto, desde el redondel de Puembo hasta el intercambiador de Pifo.

El costado derecho será destinado al paso de peatones y el izquierdo a la circulación de vehículos.

En la parroquia de El Quinche, el operativo de tránsito comenzará a las 06:15 del viernes 13 y terminará a las 18:30 del domingo 15 de noviembre.

Para estas tareas se desplegarán 487 agentes, 23 patrullas y 39 motocicletas, además de conos, vallas, cintas de seguridad, una plataforma y seis paneles luminosos.

Más de 3 200 personas participarán en el operativo de seguridad

El Municipio de Quito, a través de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, anunció la participación de más de 3 200 integrantes de los equipos operativos.

La coordinación se realizará desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en el colegio Matovelle de El Quinche, donde se recibirán reportes y se organizará la atención de incidentes.

El recorrido también contará con nueve puestos de comando, cada uno con un punto de hidratación y una carpa de atención prehospitalaria.

Estarán ubicados en sectores como Oyacoto, el puente y el redondel de Guayllabamba, Cruz de la Victoria y Novopam. Además, tres equipos móviles cubrirán las vías de acceso y el Campo Mariano.

Las autoridades utilizarán cámaras y drones para vigilar los tramos con mayor concentración de personas y organizar el paso de los peregrinos.

Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, señaló que uno de los principales riesgos son las aglomeraciones, porque pueden provocar que una persona quede atrapada entre la multitud o se separe de sus familiares.

La Policía Nacional y los equipos municipales también estarán presentes en los puntos de mayor afluencia. Allí realizarán controles al comercio no autorizado, la venta de licor y el uso de cocinas y cilindros de gas.

Mientras tanto, la AMT coordinará los cierres y reaperturas de vías y mantendrá despejados los accesos para las ambulancias.

Las autoridades pidieron a los caminantes evitar el consumo de alcohol, seguir las indicaciones del personal desplegado y no bloquear las vías de emergencia.