Rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores cambiarán por repavimentación en El Recreo

Las rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores cambiarán de manera temporal en el sur de Quito, por repavimentación en El Recreo.
01 oct 2025 - 13:42
Entre el 2 y 12 de octubre de 2025 se llevarán a cabo trabajos de repavimentación en la estación de El Recreo, en el sur de Quito.
Algunos circuitos del Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán sus rutas de manera temporal, mientras se concluyen los trabajos.
La repavimentación se realizará en el carril exclusivo del transporte municipal en sentido sur - norte del andén 2 dentro de la estación.
Estos serán los cambios en las rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores:
Trolebús, sentido sur-norte:
- Circuito C2 y C4: desde la parada El Calzado, las unidades se trasladarán directamente a la parada Villaflora sin ingresar a la Estación El Recreo.
- Circuito C1 y C6: operan normalmente.
- En sentido norte-sur la salida será normal desde la estación.
Ecovía, sentido sur norte:
- Circuitos E1, E2, E1M y E4: desde la parada Pujilí, las unidades se trasladarán directamente a la parada Estadio Chimbacalle sin ingresar a la Estación El Recreo.
Rutas alimentadoras:
- Las unidades de las líneas Lucha de los Pobres, Solanda, Chillogallo y Argelia ingresarán por la Av. Maldonado, avanzarán por la calle Miguel Carrión; y la salida la efectuarán por la calle Moraspungo.
- Las líneas alimentadoras Oriente Quiteño y Ferroviaria operarán normalmente. En sentido norte-sur todos los circuitos operan normalmente.
