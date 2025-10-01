Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores cambiarán por repavimentación en El Recreo

Las rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores cambiarán de manera temporal en el sur de Quito, por repavimentación en El Recreo.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

01 oct 2025 - 13:42

Entre el 2 y 12 de octubre de 2025 se llevarán a cabo trabajos de repavimentación en la estación de El Recreo, en el sur de Quito.

Algunos circuitos del Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán sus rutas de manera temporal, mientras se concluyen los trabajos.

La repavimentación se realizará en el carril exclusivo del transporte municipal en sentido sur - norte del andén 2 dentro de la estación.

Estos serán los cambios en las rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores:

  1. Trolebús, sentido sur-norte:

    • Circuito C2 y C4: desde la parada El Calzado, las unidades se trasladarán directamente a la parada Villaflora sin ingresar a la Estación El Recreo.
    • Circuito C1 y C6: operan normalmente.
    • En sentido norte-sur la salida será normal desde la estación.

  2. Ecovía, sentido sur norte:

    • Circuitos E1, E2, E1M y E4: desde la parada Pujilí, las unidades se trasladarán directamente a la parada Estadio Chimbacalle sin ingresar a la Estación El Recreo.  

  3. Rutas alimentadoras:

    • Las unidades de las líneas Lucha de los Pobres, Solanda, Chillogallo y Argelia ingresarán por la Av. Maldonado, avanzarán por la calle Miguel Carrión; y la salida la efectuarán por la calle Moraspungo.
    • Las líneas alimentadoras Oriente Quiteño y Ferroviaria operarán normalmente. En sentido norte-sur todos los circuitos operan normalmente.

