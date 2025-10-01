Rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores cambiarán por repavimentación en El Recreo

Entre el 2 y 12 de octubre de 2025 se llevarán a cabo trabajos de repavimentación en la estación de El Recreo, en el sur de Quito.

Algunos circuitos del Trolebús, Ecovía y alimentadores modificarán sus rutas de manera temporal, mientras se concluyen los trabajos.

La repavimentación se realizará en el carril exclusivo del transporte municipal en sentido sur - norte del andén 2 dentro de la estación.

Estos serán los cambios en las rutas de Trolebús, Ecovía y alimentadores: